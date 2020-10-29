木棘証人 ｜秦啟維曾因高度不獲TVB錄用：同事話我輸身高但贏氣勢

由羅子溢、韋家雄及張文慈等人主演嘅TVB新劇《木棘証人》正在熱播，劇中飾演刑事調查隊警長嘅羅子溢經常被另一警長鍾正英針對，飾演警長一角嘅秦啟維加入TVB 五年，最先獲安排在娛樂新聞台做外景記者，近年在《愛·回家之開心速遞》、《丫鬟大聯盟》雖然有一定嘅演出，但未算太多發揮。秦啟維接受《香港01》訪問時表示鍾正英算是他加入TVB以來最多戲份的角色：「劇中其他角色，就算徐榮都好，會有搞笑成份，但我就係嚴肅到尾，出嚟反應都好好，算係圓咗自己嘅一個夢。」

秦啟維在《雜警奇兵》中做黃子雄下屬，今次在《木》中與對方平起平坐，他感謝監製給予機會。（梁碧玲攝）

秦啟維之前在《開心速遞》的角色細力喜歡貪便宜，他曾擔心會被定型，幸好《木》令他有新嘗試。其實秦啟維在加入亞視前，曾因身高問題而遭TVB拒錄用。5年前加入TVB後，一直被安排做娛樂新聞台外景記者，對於一心想拍劇嘅佢來說，無疑是一種打擊。「因為一直都想拍劇，《木》嘅監製同《C9特工》係同一位，所以佢開劇預我一角，而且係可以有咁多發揮都好開心。同埋我之前喺劇中做黃子雄下屬，今次同佢平排，我都覺得係進步。」

劇中秦啟維經常要大大聲指責羅子溢，他表示大家拍攝前都做足功課、記好對白，所以就算嗌交戲份好多時都一take過。（梁碧玲攝）

秦啟維在1993年畢業於香港演藝學院，朱茵是他同屆同學。加入亞視逾22年，但隨著亞視不獲續牌，2015年他轉投TVB。他曾在訪問中表示高度問題一直是個局限，「因為TVB男主角多數都好高，我向來都輸蝕，不過聽番幕後同事話我輸身高但贏氣勢，現今社會好多元化，只要有機會畀我，我就會做好佢。」