暖男爸爸︱余香凝竟是鄭中基亡妻網友淚崩　章尾而Suzuki演出驚喜

《暖男爸爸》於周三（28/10）播出第三集，每集均有鄭中基（飾演林世榮）與余香凝（飾演余超瓊）在大排檔食飯聊天的片段，惟首兩集從未交待過余香凝的身份，令觀眾相當好奇。

原來余香凝在戲中的真身是鄭中基過世的妻子。（影片截圖）

直至第三集最後5分鐘，編劇和導演終於揭開了余香凝真面目，原來她在戲中的真身是鄭中基過世的妻子，鄭中基拋下兒子竟然是前往與妻子的亡魂見面。戲中，余香凝告訴鄭中基：「林世榮係一個好好嘅人，唔需要做啲咩測試，你係我心目中係最好嘅。」鄭中基一聽到妻子溫柔的鼓勵，立即褪下堅強的外表，淚如雨下地釋放悲傷。此時《無賴》一曲落下，場景非常催淚。

片尾更有鄭中基一家人的合照。（影片截圖）

不少網民得悉余香凝身份後都大呼感動，紛紛大讚這個伏筆埋得非常有心思，鄭中基淚崩一幕亦拍得相當感人，實在抵讚。另外，今集的劇本也不俗，尤其是下半集，其中李建邦（飾演V）與章尾而（飾演E）在便利店的對話，二人有交流，演得自然，而阿V哭着說「咁即係我嗰兩嚿水我都攞唔番呀？！」和「仲要借多300蚊～！」亦見喜感，頗有驚喜。

網友均稱讚這個伏筆埋得相當有心思，非常感人。（影片截圖）

Suzuki與章尾而這幕便利店對話演得自然又惹笑，頗令人驚喜。（電視截圖）

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