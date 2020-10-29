【后翼棄兵】哈利波特表哥成功搣脂亮相　網民驚嘆：完全唔同樣！

由《思‧裂》（Split）人氣急升的Anya Taylor-Joy主演的迷你劇情影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit），登陸Netflix不足一星期，便已登上該平台各大點播排行榜的頭三位，更在爛番茄奪得0負平的100%滿分！雖然五官精緻的Anya演技生動又細膩，但有眼利的劇迷卻被這位「變臉」演員搶去焦點。

《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）於10月23日在Netflix上架。（Netflix圖片）

共7集的《后翼棄兵》改編自Walter Tevis在1983年出版的同名小說，劇情主要講述1950、60年代天才棋后的傳奇故事。主角Beth Harmon（Anya Taylor-Joy飾）的母親因車禍喪生，因找不到生父，而被送進孤兒院。期間Beth因看到工友下國際象棋，產生了濃厚興趣，並發掘了無比天分，而開始了對戰賺錢的生涯。雖然在棋界打響了名堂，但Beth卻對鎮靜藥物成癮，並透過Beth的故事道出天才背後所面對慘痛的經歷。

除了看Anya的絕美復古造型和精湛演技，有劇迷留意到劇中飾演Harry的演員非常熟口面。原來這位演員正是在《哈利波特》電影系列中經常欺負哈利的達利表哥Harry Melling，不少網民都為減肥後的Harry形象而感到驚訝，更直言完全認不出他。

對於劇迷完全認不出自己，Harry坦言是祝福，更指這是一個重新開始的好機會。另外，日前Harry接受雜誌訪問時透露，其實自己在拍攝《哈利波特－死神的聖物1》時已經開始減磅：「我沒有刻意去做這件事（減肥）。我18歲時去讀戲劇學校，而就在那時，我的體重開始減輕。我並沒有刻意去做，但這就發生了。」

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