李沁着闊腿牛仔褲冇露細白長腿都被鬧！　網友：好身材應該露出來

30歲內地女星李沁外貌純淨，氣質不俗，加之演技備受認可，因此圈粉無數。日前，她以一身休閒打扮出席新劇發布會，想不到竟因造型惹來一班網友以及粉絲吐槽。

當日李沁身穿藍白間條跌膊上衣，搭配了一條高腰牛仔闊腿褲，Casual又舒適，可能因為褲管過於寬鬆，導致有些角度看上去稍顯肥大，但並不影響整體造型，結果遭到網友同粉絲狠批造型不佳，沒有突出李沁細白長腿的優勢，甚至表示「好身材應該露出來」等。而李沁工作室微博隨即也無奈回應：「知道了，這條褲子再也不穿了。」

就算在「照妖鏡」視覺中國下都肉眼可見李沁依然很瘦，可見並無網友講得那麼誇張。（VCG）

其實今次並不是什麼大型活動，這樣比較日常的穿着純屬正常，且也不失個性，很符合李沁的style，沒必要次次女星一亮相就應該露腿、露腰騷身材網友未必也有些太誇張。

同時考慮到男主角張一山身高不算高，因此李沁選擇平底boot，而非高跟鞋。（VCG）

近年來，網友同粉絲過於干涉藝人的工作與生活似乎已成為常態，大到要求同公司解約、接什麼劇本、合作演員，小到穿什麼服飾等，方方面面都要理，甚至鬧工作室、造型師、經理人乃至藝人本人等，似乎人人都是規劃大師，慢慢形成了一種網絡病態，愈來愈變本加厲。