李沁取消微博置頂近兩年「單身聲明」　網友熱議：同楊洋復合？

內地女星李沁昨日（27日）迎來30歲生日，開live與粉絲們慶祝，第一個願望就是希望工作室能撤下了官方微博置頂近兩年的單身聲明，消息迅速在網絡沸騰，令網友紛紛猜測她有新戀情。

李沁工作室於2018年10月置頂該微博，她曾在訪問中提及，如果有一日拍拖，會撤下這條置頂。（微博圖片）

不少人都在直播中好奇地問道，李沁是不是「脫單」了，但工作人員再三予以否認，表示：「我們是美好的祝願，是希望可以撤掉，是願望。」而李沁本人也解釋道：「我們要平靜地看待這件事情，因為我覺得下一次可以有一個更好地置頂，對我有一個非常美好的祝願。」

李沁在30歲生日正日開live同粉絲一起慶祝。（微博@李沁工作室）

其實李沁同楊洋曾因合作李少紅執導的劇集《紅樓夢》傳出緋聞，原本飾演薛寶釵同賈寶玉的兩人在劇中就CP感十足，又同屬一間公司，私下的互動也很多，不過尚未官宣，就已傳出分手消息。而李沁突然撤下「單身聲明」，雖然本人與工作室已否認拍拖，但依然有網友尋找「蛛絲馬跡」，發現她與楊洋近日前後腳曬出風格相似的照片，都是在日落時拍攝的剪影，一個寫「信號接收中…」一個則是「晚安」，令人感覺隔空對話，更有傳兩人復合。且楊洋在敦煌拍戲，李沁也因錄製綜藝節目《很高興認識你》去到敦煌，甚至有網友爆料稱兩人並未入住同一間酒店，後者只在當地停留了兩三日。

楊洋同李沁因拍攝《紅樓夢》結緣，可謂郎才女貌。（微博圖片）

儘管不少網友都直言楊洋與李沁很般配，但也認為照片可能只是巧合，兩人都是各自發相，並無關聯，同時也祝福李沁早日找到自己的幸福。