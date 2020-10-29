緬甸24歲男模酷似金城武爆紅　1米88高擁爆肌身材連男士都心心眼

於2018年上映的DC電影《水行俠》（Aquaman）叫好又叫座，全球票房大收11億4800萬美元（97億3400萬港元），亦令一位名叫Paing Takhon的緬甸男模因而爆紅，身高188CM，擁有8嚿腹肌，留着長髮及滿身紋身的他，被網民封為「亞洲水行俠」。

水行俠。(劇照)

現年24歲的Paing Takhon是男模出身，他高佻爆肌的身材不只令一眾女生睇見會尖叫，就連男生見到都會心心眼。而他的樣子亦長得相當標緻，輪廓分明五官深邃，儼如從漫畫中走出來似的。不少網民都覺得他激似金城武，某些角度亦似金秀賢和木村拓哉，可說是三位男神的混合體。而且他可以Carry到很多不同的風格，無論是官仔骨骨、溫柔乖乖仔、又或是野性不羈反叛的形象都可以駕馭得到。

Paing Takhon被網民封為「亞洲水行俠」。(Paing Takhon IG)

Paing Takhon出生於緬甸最南端的高當（Kawthaung），鄰近泰國拉廊府（Ranong）。他於2014年加入模特兒行列，並於2017年以演員身分正式出道，接拍電影及推出唱片，作全方位發展，隨即人氣爆升。他在2019年於《緬甸時報 The Myanmar Times》獲選為「十大演員」之一，在東南亞等地都擁有強大的粉絲群，尤其是泰國，是不少人心目中的男神。他在同年被緬甸政府委任為旅遊大使到泰國宣傳。Paing Takhon除了努力發展演藝事業，亦不斷增值自己，他目前正在緬甸的大學修讀心理學系，平時又喜歡畫畫和烹飪，廚藝了得。

男神金城武。(VCG)

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