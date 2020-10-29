馮盈盈富貴狂曬Hermès包包　拼色Kelly Bag原來係VIP專屬？

馮盈盈日前在IG Story分享衣著打扮，桃紅色Balenciaga cap碓係好襯個Hermès Mini Kelly，再加埋纖腰上嘅Fendi真絲綁帶，富貴又青春。(ig截圖)

前港姐蔡嘉欣（Kayan C）曾拍片公開家中嘅名牌手袋櫃，當中不乏Chanel同Hermès，加加埋埋隨時夠俾首期。同樣係港姐出身、兼且係冠軍人馬嘅馮盈盈，日前她在IG Story上分享自己嘅打扮，雖然纖腰吸晴，但都不及身上嘅雙色Hermès Mini Kelly搶鏡，事關該品牌嘅所有拼色袋款全部都需要訂製，並且只接受VIP嘅訂單，絕對係身份嘅象徵。價錢方面，據名牌手袋網站顯示，盈盈身上呢款Kelly Mini訂製價約為20萬港元。

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盈盈曾在節目上透露，18歲生日時收到爸爸所送嘅Hermès Picotin Lock Bag，原因係想佢有品味啲同學識欣賞靚嘢。非常聽爸爸話嘅盈盈，自此走上Hermès之路，2016年港姐面試當日，拎住紫色Garden Party到場嘅佢，即時成為焦點，而之後盈盈亦曾被影到拎住約3萬多元嘅紅色Garden Party行街。

港姐面試，拎Hermès突顯身價。（資料圖片）

今年2月，盈盈同麥玲玲打孖出席樂易玲飯局，鮮紅色嘅Constance Bag比麥玲玲手上嘅鳄魚皮Birkin更為搶鏡。Constance嘅官方價約為6萬多港元，代購價由9萬多元起跳。唔少女士都喜歡Constance，事關比較易襯衫。同年7月，盈盈出席樂易玲生日會，離場時雖然醉到腳步浮浮，但依然記得攬實價值約6萬多元嘅Hermès Lindy上車走人。入行4年多，盈盈被公司力捧，劇集、綜藝樣樣都有份，加上代言活動，吸金力驚人，難怪Hermès次次唔同款。