【錦繡南歌】李沁完美詮釋多個古裝造型　撼贏一班90後古裝美人？

由李沁、秦昊主演的古裝劇《錦繡南歌》正在翡翠台熱播，李沁再次出演「美強慘」的角色，即集外貌與能力於一身，但經歷卻很慘，因此格外令人憐愛。

李沁2010年出道至今，參演的古裝劇不算太多，但卻嘗試過很多不同類型的古裝造型，無論溫婉可愛、冷若冰霜，抑或英姿颯爽的扮相她都能駕馭，在《錦繡南歌》中的造型也有多個不同類型的造型，李沁都一一hold住，絕對是90後中，名副其實的古裝美人之一。

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其實古裝扮相對於女演員不止是顏值的考驗，氣質也非常重要，要好似李沁這樣，幾乎能駕馭所有古裝造型絕非易事。好似迪麗熱巴，五官精緻，棱角分明，英氣十足，但古典美相對來講五官要柔美、含蓄一些，因此熱巴在《烈火如歌》裏面的造型就遭到詬病，貼頭皮的髮型以及粗眉顯得有些生硬，《秦時麗人明月心》中比較繁複的頭飾也不太適合。但在「三生三世」系列中，熱巴的「鳳九」造型比較簡單，加之她演繹得靈動活潑，非常可愛，《風中奇緣》「驪姬」的異域扮相被熱巴詮釋得淋漓盡致。

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既然有熱巴份，自然少不了另一位90後新疆美人古力娜扎，相對前者而言，她的五官要柔和一些，因此古裝扮相記有古典味，又有幾分異域風情，還不失俏皮感。不過對於高髮髻的造型，娜扎亦不是太適合。

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憑藉新版《倚天屠龍記》而人氣急升的陳鈺琪也算一位90後古裝美人，尤其女扮男裝時既有幾分俊俏感，又溫文儒雅，非常瀟灑，女裝造型也頗為大方，但感覺少了些許貴氣。

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而被內地觀眾封為「古裝女神」的這位90後女星可能對於香港網友來講有些陌生，就是主持出身的彭小苒，2019年主演古裝言情劇《東宮》後獲得矚目，在當中有多個不同的古裝扮相，她都演繹得不錯。其後在綜藝節目《演員請就位》中挑戰陳凱歌執導電影《妖貓傳》中的「春琴」一角，一身紅衣造型亦非常驚艷。最近她剛剛完成新劇《君九齡》的拍攝，還有一套與馮紹峰合作的古裝劇《九州·朱顏記》正在拍攝中。

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