余文樂借辦公室曬1500萬名作？　知名畫家原來與畢加索齊名

余文樂一向懂得生活享受，除了喜歡買名車之外，亦喜歡收藏名錶，早前更大曬名錶，非常奢華！但最近余文樂又在個人IG分享了多張自己有份參與設計的「新Office」內部裝修照片，只見格局樸實簡約，傢俱以木質材料為主，更放置了不少綠色植物作點綴，感覺低調。

睇睇樂仔「新Office」內部裝修：

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表面上，樂仔辦公室的佈置非常簡約，但事實上原來價值不菲，掛在辦公室牆上的畫作原來是出自知名畫家George Condo的手筆！George Condo被譽為本世紀最傑出的畫家，其畫作更多次與畢加索的作品同台展出，2016年7月，在Leonardo DiCaprio基金會舉辦的慈善拍賣上，Condo的作品曾以近200萬美元（約1,550萬港幣）的歷史最高價格成交；2017年的約蘇富比拍賣會上，Condo的作品《壓縮IV》（Compression IV，2011）更以400萬美元（約3,100萬港幣）成交，而George Condo的畫作亦曾於香港展出，2018年香港蘇富比舉辦的《Face-Off: Picasso / Condo》展售Condo作品價格區間在70萬至170萬美元之間。

George Condo被喻為本世紀最傑出的畫家。（IG@artistgeorgecondo）

巴塞爾藝術展的官網亦有這幅作品的紀錄。（網頁截圖）

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