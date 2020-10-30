【天幕下的戀人】觀眾詬病濾鏡效果太重手　周勵淇塊面黃到金？

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，昨晚（28/10）便開始重播鄭嘉穎和周勵淇（Niki）主演的《天幕下的戀人》（2006）。當年鄭嘉穎便憑角色「Alan／阿朗」人氣急升，後來更因此勇奪《萬千星輝頒獎典禮2006》的「最佳男主角」，榮登「視帝」寶座。《天幕下的戀人》故事圍繞購物商場內的人物關係，因此大部份場景在當時剛開幕的旺角大型商場「朗豪坊」拍攝，而除了朗豪坊，劇集亦有不少話題值得探討。

【天幕下的戀人】朗豪坊最恐怖都市傳說 15層大樓曾被指隨時冧

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鄭嘉穎《天幕下的戀人》憑角色「Alan／阿朗」勇奪《萬千星輝頒獎典禮2006》「最佳男主角」。（VCG）

《天幕下的戀人》當年首播時，不少觀眾便詬病劇集的色調好古怪，令人睇得相當辛苦，到了今時今日高清年代再重溫更見明顯。以首集為例，除了黃燈的畫面太過黃，搞到鄭嘉穎面泛黃光之外，一眾演員在相對色溫較高的自然光下亦變得「黃黚黚」，連出名皮膚白皙的湯盈盈都慘變「黃面婆」，但另外一些場景又太藍太白，令眼睛好難適應。

當然，有好多觀眾也覺得劇集畫面的濾鏡效果太重手，令熒幕上演員的靚樣變得似墨水在畫紙上化開的效果，「護眼程度」完全比不上現時同樣在myTV SUPER免費區上架、25年前的《真情》（1995-1999）。

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