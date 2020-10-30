HotCha張惠雅情傷激瘦跌至84磅　性感照得返排骨惹網友擔心

前HOTCHA成員32歲嘅Regen張惠雅一向面圓圓好可愛。（資料圖片）

前HOTCHA成員32歲嘅Regen張惠雅，早前喺ViuTV節目《吃掉前男友》分享情路經歷，以往面圓圓嘅佢瘦得好憔悴，Regen喺節目中坦言，拍攝前剛同年輕8歲嘅男友分手，為情消瘦到得返84磅。呢日佢喺IG貼出素顏近照，瘦到皮包骨相當嚇人，令網友相當擔心。

Regen張惠雅最近消瘦不少。（IG：@regenc）

Regen於IG貼出兩張應該係臨瞓前坐喺床上嘅相片，著上BRA TOP嘅佢嚴重消瘦，雙手幼得可憐，鎖骨突出，腹部得返皮包骨，令網友表示好擔心。10月初Regen曾經留言話：「自己都知道瘦到好殘，好多人無見我一排見返我直頭唔認得我，係真係唔認得我嗰隻。昏君我失戀後終日躺於床上不吃不喝了一段時間，當時發現自己瘦咗啲咁……」

Regen直言自己一直都是渣男磁石。（影片截圖）

其實Regen自知令身邊人擔心，有努力進食，但磅數都係停滯不前：「有一天發現84磅，我同屋企人都有啲嚇親。但係自己可能開始追求想有肌肉，我都無停運動，加上開始新店裝修頻撲下，就算食返好多嘢，磅數都徘徊喺84-88lb，其實自己目標想上返起碼90lb，但係好衰個人一瘦，就係面手腳胸屁股瘦曬都唔瘦個下腹，吃多啲嘢最先長肉就係肚腩。」

按下圖睇張惠雅（Regen）近期消瘦近照