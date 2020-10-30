後生仔傾吓偈｜馮盈盈講筍盤　要月入8萬有車樓：自己都要有實力

馮盈盈列出心目中嘅黃金package條件，被陸浩明指根本係「筍盤」。（影片截圖）

馮盈盈去年同醫生男友分手後，今年初即與「大隻主播」鄭衍峰傳出緋聞，二人頻頻被影到打孖出席朋友之間嘅聚會，但堅拒公開戀情。喺最新一集《#後生仔傾吓偈》中，節目以「仔」主題，並要求每位後生仔／女寫出心目中嘅理想package條件。

29歲嘅鄭衍峰曾任職空少，2016年由香港回流香港並加入TVB，所有條件都唔附合盈盈嘅黃金package。（影片截圖）

大部份後生仔都認為「30歲、月入3至4萬元、有樓」已經係黃金package，但鄭衍峰就認為30歲至少要有6萬元收入才是黃金package，他解釋：「因為身邊有唔少朋友同自己差不多年紀，都係外國回流香港，收入6萬以上，我有時會諗自己係未入錯行？我唔係埋怨自己人工低，但原來做自己唔係咁喜歡的工作，係可以有咁好收入，不過條路始終係自己揀……」

聽到鄭衍峰叫自己唔好喺TVB搵男朋友，盈盈即時補鑊：「藝人想紅咪有清晰事業發展方向。」放閃放得好有技巧。（影片截圖）

馮盈盈開出嘅package條件絕對係全場之冠：30歲、工作8年、有車有樓、月入8萬、要有清晰事業發展方向……緋聞男友鄭衍峰聽完之後，都忍唔住講咗句「我提議你真係唔好喺TVB搵男朋友。」有後生仔更附和表示「藝人冇事業發展方向」。

前度 Martin又確係荀盤，難怪同盈盈分手後，有唔少女仔埋身，更一度誤傳婚訊。（資料圖片）

事後盈盈被問到可曾遇過黃金package男士，她尷尬表示「都有嘅」並表示：「但性格就會開始變，同埋你揀人，人都會揀其他人。你要得呢個package，自己都要有咁上下實力，如果唔係就要承受好大風險，每日都要擔心佢喺出面點點點。又或者，提升自己能力、條件，到大家level差不多，就算佢揀其他人，我都唔愁。」話說，盈盈前度Martin，中學時讀名校喇沙書院，2005年會考考獲10A，順利入讀港大醫科，畢業後於瑪麗醫院任職內科駐院醫生，有車之餘，去年亦首次置業成功，絕對係盈盈心目中嘅黃金package。唯二人展開同居生活唔別半年就宣布分手。

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