伊藤健太郎獲釋後鞠躬36秒　恐連累木村拓哉《教場2》胎死腹中

近年憑《今日我至叻！》（2018）與令和版《東京愛的故事》（2020）上位的23歲日本男藝人伊藤健太郎，周三（28/10）傍晚在東京澀谷街頭期間與電單車相撞，導致電單車上的男女分別受輕傷和重傷，而伊藤竟在事發後一度不顧而去，數分鐘後被一名目擊事發過程的司機勸告後才返回現場，最終伊藤被東京警視廳以涉嫌「違反道路交通法」和「過失駕駛致傷」的罪名拘捕，他落口供時辯稱，因為車禍後受驚才將座駕駛離現場。 周五（30/10）早上，伊藤被安排上警車離開東京灣岸警署前往送檢，並於當地時間大約晚上8點後獲釋，大批傳媒於警署外守候。伊藤健太郎身穿黑色西裝現身，離開警署時，多次面向在場記者和傷者高聲致歉，並承諾往後一生，都會用行動向大家作補償，期間多番鞠躬，合共36秒，之後便上車離去。 由於伊藤今年4月曾因駕車釀成意外，今次事後逃逸更是罪加一等，縱然其經理人公司「IMAGE ENTERTAINMENT」於消息曝光後已公開道歉，但今次事件將直接影響其演藝生涯，就連木村拓哉亦可能被拖累。 撰文：游大東

伊藤健太郎周五大約晚上8時離開警署時，向在場記者及傷者致歉。（twitter）

伊藤健太郎周五大約晚上8時離開警署時，向在場記者及傷者致歉，並多次鞠躬，長達36秒。（twitter）

伊藤健太郎今年因為參演令和版《東京愛的故事》，飾演新版永尾元治（左一）而備受注目。（《東京愛的故事》劇照）

伊藤健太郎涉撞車傷人後逃離現場被捕 事務所發聲明道歉

伊藤健太郎被捕的消息曝光後，形象即時插水，所有演藝活動即時中止。據報道指，NHK原定12月底播出的新劇《小內》（うっちゃん）已決定易角重拍，而雜誌《小說 野性時代》原本起用他12月號封面人物，需要臨時換人重印，至於其他已錄影電視節目，也要大幅刪減其鏡頭，估計廣告商也會拒絕繼續由他擔任代言人，估計違約金或高逾5億日圓（約3,710萬港元）。

事實上，伊藤是新一代廣告寵兒，2020年上半年他以14個廣告代言，位列一眾男星之冠。另一方面，伊藤健太郎目前有5套電影排隊上映，包括今天在日本開畫的《炸豬排DJ揚太郎》（とんかつDJアゲ太郎）和11月6日上映的《穿着十二單衣的惡魔》（十二単衣を着た悪魔），暫時未知有沒有受影響，但由他主演、12月開鑼的舞台劇《兩國花錦鬥士》（両国花錦闘士）則極可能要變陣，主角要由其他人頂上。

伊藤健太郎於《教場》最後一幕戲出現，是為木村拓哉（飾演風間公親）的新一屆警察學校學生。（黃Viu煲劇平台截圖）

不過最無辜的，相信是日劇天王木村拓哉，事關由他擔正的富士電視台60周年特備劇《教場》，於今年年初播出時，最後一幕見到伊藤的身影。

故事講述工藤阿須加飾演的宮坂定等警察學員順利畢業後，木村飾演的教官風間公親迎接新一屆學員，包括伊藤健太郎、三浦貴大、上白石萌歌、佐久間由衣和嘉島陸，據日本傳媒報道，雖然富士電視台一直沒有公開《教場2》的演員陣容，但伊藤的戲份頗重，並已完成拍攝，但他被捕後，電視台計劃易角重拍，然而木村檔期根本難以遷就，如果趕不及拍攝，將無法如期在2021年1月播出，最壞情況可能是全劇胎死腹中。

《教場》第一季播出後無論劇集和木村的演出風格都大受好評，於周四（29/10）公布的「2020東京劇集大獎」更獲頒最高榮譽「本賞」（單元劇／特別劇），早前劇組已宣布邀得Johnny's事務所人氣組合Snow Man成員目黑蓮加盟演出。

伊藤健太郎是2020年上半年的人氣王，廣告代言多達14個，圖為他與日向坂46小坂菜緒合演的隱形眼鏡廣告。（網上圖片）

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