雙祥見｜黎耀祥講拍劇迷信習俗　點解鄭則仕每次都要求雙燒豬？

阮兆祥同黎耀祥在節目中分享拍劇時嘅習俗。（影片截圖）

阮兆祥同黎耀祥喺最新一集嘅《雙祥見》，道出行內最迷信習俗，以及親身經歷過嘅恐怖事件。黎耀祥提到每次拍攝「死人」戲份後，都會收到「利時」，由於一入行已經有此習慣，所以唔收又覺得心裡唔舒服。阮兆祥透露曾在墳場拍完外景後，拍完準備駕車離去時，才發現忘記收「利時」，搞到要即時返轉頭問劇務。

黎耀祥話每次同鄭則仕合作，喺拜神儀式上，都會有兩隻燒豬，笑言「特別猛，要兩隻先頂得順」。（影片截圖）

至於另一個拍劇習俗，就是每次開劇都會有拜神儀式，就算有同事因宗教關係唔拜神，但亦都會出席而表尊重。黎耀祥表示:「拜神儀式都會放好多生果同大燒豬，我同過Ken哥(鄭則仕)合作過幾次，每次同佢開鏡，都見到有兩隻燒豬，我一開始都好奇怪，係咪特別猛，又或者預算大？後來先知原來係Ken哥自已比錢買多隻，因為佢好鍾意食燒肉，怕自己分唔到。」翻查資料，每次喺TVB劇集拜神儀式上，只要有鄭則仕，又確係會有兩隻燒豬，睇嚟Ken哥真係好鍾意食喎。

一般嘅TVB劇集拜神儀式都會有生果同燒豬。（資料圖片）

《火線下的江湖大佬》有兩隻燒豬出現喺拜神儀式上，Ken哥個樣好滿足。（資料圖片）

2012年由黎耀祥、鄭則仕主演嘅《盛世仁傑》，又係雙燒豬。（視覺中國）

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