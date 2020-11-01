屯門公園台柱「娜娜」或轉做KOL　IG狂Po私影兼發表金錢觀

曾風靡一時的屯門公園大媽歌舞團食滋擾街坊多年，但在光復屯門行動、疫情以及康文署新修訂的《遊樂場地（修訂）規例》正式生效的影響下，屯門公園終於回復平靜！繼「屯門三公主」轉陣到抖音直播搵食外，台柱「娜娜」亦不時更新IG或有意轉戰做網上KOL，目前已累積7千多名粉絲，成績不錯！

娜娜昔日經常在屯門公園開唱，吸引眾多長者觀眾，其中Happy伯更是忠實粉絲。（YouTube截圖）

提到娜娜又點少得Happy伯？點擊即回顧二人火辣互動：

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以往娜娜不時都會化身性感歌女，在強勁音響襯托下又扭又跳，她亦憑豪放舞姿吸引唔少叔叔粉絲支持。自從不能再收利是後，娜娜唯有開始活躍更新，不時更新私影照，企圖為自己增加人氣兼搵食機會。她除了早前分享水手服造型照以及忍者 Look後，最近又難得發表自己的金錢觀，她留言：「賺錢能治癒一切矯情，有錢能治癒一切自卑。 」看來，金錢對娜娜真的相當重要。

娜娜激罕留言！（IG截圖）

點撃下圖睇娜娜靚相！

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