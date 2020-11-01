李孝利憑《玩什麼好呢？》再翻紅　宣布隱退5年疑似與辱華有關？

現年41歲的韓國樂壇天后李孝利，早前因為在綜藝節目《玩什麼好呢？》（놀면뭐하니？）中，與國民MC劉在錫和天王Rain組成夏日限定組合「SSAK3」再度翻紅，最近再乘勢與嚴正化、Jessi和MAMAMOO成員華莎組成「退貨遠征隊」廣受大眾歡迎。然而，早前因為她在節目提到想以「MAO」（마오）做藝名而激嬲內地網民質疑她辱華，大舉翻牆到她Instagram瘋狂洗版要求道歉，最終她宣布關閉IG。

李孝利（中）早前以「Linda G」身份與國民MC劉在錫和天王Rain組成夏日限定組合「SSAK3」。（MBC音樂中心）

李孝利（前排左）近日與Jessi（後排左）、嚴正化（前排右）﹑華莎（後排右）組成限定團體「退貨遠征隊」。（網上圖片）

在最新一集《玩什麼好呢？》播出「退貨遠征隊」最後的故事，包括拍MV和上節目打歌的場面，為「退貨遠征隊」的活動正式劃上句號。李孝利透過網站dcinside的「Camping Club Gallery」，並投放震撼彈宣布要隱退：「大家好，我是Fin.K.L.隊長李孝利，我現在以『千玉』的身份努力活動中，今日終於迎來最後拍攝了。我會在5年後再跟大家見面，到那個時候之前請大家不要忘記我，非常感謝這段時期一直為我支持打氣的人，我們5年後見吧！」

李孝利投放震撼彈宣布要隱退5年。（dcinside）

李孝利於1998年以女團Fin.K.L.隊長身份出道，橫掃歌壇兼成為首個拿下韓國歌謠大賞的女子團體，她於2003年SOLO出道，並馬上勇奪KBS及SBS的歌謠大賞、MBC歌謠賞、首爾歌謠大賞等含金量高的獎項，成為韓國樂壇天后。李孝利於2013年與李尚順結婚後，定居濟州島兼半隱，直到2017年以夫妻檔出演節目《孝利家民宿》復出公開婚後生活，亦會間中做綜藝節目嘉賓。如今她憑《玩什麼好呢？》再度人氣暴升之時又宣布隱退，令粉絲感到相當不捨，轟動韓國樂壇。

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