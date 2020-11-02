《無聲》18歲王士豪疑似不雅影片流出　IG聲明：醉到沒有意識

台灣男藝人王士豪發文承認有到過夜店，其後將鼙明刪除，其經理人指出影片中嘅男生為王的學長。（IG圖片)

台灣討論區瘋傳一條以「普林斯頓高一學生在夜店摳摳的卦啊？」為題嘅影片，一名黑衣男子將手伸進女生內褲後有所動作，旁邊拍片嘅人不停大叫「好噁」。網民指出遂黑衣男子疑似喺在電影《無聲》中飾演「大餓」嘅18歲新人王士豪。

有指王士豪當晚在扮成小丑到夜店，身穿紅色西裝外套、內搭黃色背心和綠襯衫。與討論區流出嘅影片中，其中一位主角打扮十分吻合。（影片截圖）

王士豪今日在IG上發文澄清非影片中男子，但承認當日在場，並謂：「有位路人女生直接尾隨在後，也跟著我們回去，再來發生的事我完全沒記憶，我不把喝醉當成藉口，但我是確確實實沒有意識。」王士豪表示自己也是透露友人憶述，得知該名路人女生主動將嘴巴靠近自己，並「將手伸入我的褲檔」。他又在聲明中指出公眾人物也是人，同樣需要玩樂以及適時消遺，認為自己的行為被放人檢視。

王士豪在聲明中指藝人都需要玩樂，又指有唔少公眾人物因為網絡攻擊而選擇輕生。似乎想將於自己嘅唔檢點行為合理化。（IG圖片)

不過，就喺王士豪發文後，疑似係路人女生在討論區發文還擊，否認尾隨王士豪，並指二人喺舞池玩咗一陣之後，王士豪邀佢去包廂後，本身手只係放喺對方心口，但王士豪順勢拉她的手摸其他部位，「並非我個人意願」。一地花生之際，王士豪已將IG聲明刪除，他接受台灣媒體訪問時表示非常心裡有鬼，而是聽從學校老師建議才把澄清文給刪。