86歲方太自爆當年50蚊煮一集　分享私房菜單：齋羅宋湯仔女好鍾意

年逾80歲的方太， 永不言休，2018年推出新書談談人生經歷。（盧翊銘攝）

近年烹飪節目多如雨後春筍，今年疫情下無法外遊拍旅遊節目，煮食類節目更加係一個接一個播極唔完。經典婦女節目《方太生活廣場》入面教煮餸嘅方太方任莎利，可謂主婦界嘅巨星，曾經幫助唔少主婦解決每日煮乜餸嘅煩惱，呢日佢接受《香港01》訪問時，就憶述當年拍攝，仲分享呢晚煮咗咩餸，大家學嘢啦﹗

方太雖然已經86歲，但仲係好精靈，經常入廚房。（FACEBOOK：@方太（任利莎）Mrs Lisa Fong）

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已經86歲嘅方太，雖然退休多年，但仲係好精靈﹗佢囡囡幫忙開設Facebook專頁，超過15000 likes，相當受歡迎。最近喺網上提到：「方太當年並非每天都說『因為時間關係我已經預先做好一份』，如果是這樣，方太一早被炒魷魚啦。電視台只給一份材料費，每樣做兩份豈非帶錢打工？」問到方太佢都仲記得當年預算：「都廿年前啦，嗰陣我地係錄影嘅，通常一次錄一星期節目，大約50蚊買餸錢一集一星期播5集，我煮夠6個餸，所以大約300蚊左右。」

憶起當年節目，大家都對方太形象印像深刻，好有媽媽味道，原來每日出鏡打扮並非贊助：「全部都係我自己嘅衫嚟架﹗嗰陣蔡瀾佢地都笑住提我，唔好畀人著到太花佻，同埋費事煮餸易整污糟，所以我都係著自己衫出鏡，連圍裙都係自己私伙，我有成100條圍裙架﹗」

點擊睇方太當年節目衣著：

問到方太有無留意近年煮食節目，佢就話：「有時間咁啱睇到就會睇。（有無邊個最深印象？）人名唔特別提啦哈哈哈，阿女有叫我一齊睇個節目叫《30分鐘大放餸》（香港開電視節目）。」退休多年方太又有無技癢想重出江湖？「其實一直都有人邀請再做節目，TVB上半年Sandy都有撩過我，都係同佢講遲下再算啦，其實係仔女唔想我再做嘢咁辛苦。」雖然無再拍節目，但方太其實經常有下廚，電話訪問時剛煮完當晚兩餸一湯：「今晚食炒豆苗、梅菜炆排骨同埋煲齋嘅羅宋湯，我仔女好鍾意飲架﹗少少油爆香多d洋蔥，再落蕃茄紅蘿蔔等，好簡單大家都可以試下。」