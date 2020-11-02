【亞姐2020】佳麗轟賽果不公有造馬之嫌　發言人否認有欠衛生意識

《2020亞洲小姐香港區決賽》於昨晚（1日）順利舉行，4號張玥和1號練樂儀大熱倒灶無緣三甲，冠亞季軍分別由10號蔡小蝶、5號何雙妍及8號高文君獲得。賽後張玥和練樂儀隨即表示不滿，認為賽果不客觀，只是部分人的主觀想法，暗示賽果有造馬之嫌。

季軍高文君、冠軍蔡小蝶及亞軍何雙妍（葉志明攝）

張玥：豬肉獎都冇好唔開心

張玥坦言覺得自己應該有三甲，更直言不能接受這個賽果；練樂儀全晚表現中規中矩，卻連五強都不入感到相當不甘心，直言自己：「豬肉獎都冇好唔開心」。14號張凱琳以一招騎呢演唱兼做一字馬的才藝表演奪才藝獎，練樂儀覺得相當驚訝，因為事前有不少工作人員都覺得她的唱歌表演很震撼而看好她奪獎，而且問答環節亦夠淡定反應快，因此對賽果感到驚訝。

張玥是賽前大熱，入圍最後五強卻無緣三甲。（葉志明攝）

練樂儀對賽果感到相當驚訝。（葉志明攝）

14號張凱琳以一招騎呢演唱兼做一字馬的才藝表演奪才藝獎。（葉志明攝）

另外，有其餘佳麗大爆網上投票不公平，皆因有佳麗本來得票率極低，卻於截至投票前突然飆升，似乎有種票之嫌。2號林寶玉奪得「網絡人氣大獎」時，就連司儀都有講一句：「呢個網上投票嘅獎項，係可以投完再投㗎！」暗示投票結果欠缺公正，僅由部分人瘋狂投票所得。

有其餘佳麗大爆網上投票不公平，皆因有佳麗本來得票率極低，卻於截至投票前突然飆升，似乎有種票之嫌。（資料圖片）

此外，有不少批評聲音指《亞姐決賽》製作極1不認真，不但司儀的對話被網民認為「很膠」之外，無論場地佈置、佳麗服飾、髮型等等都相當求其，就連14位佳麗出場時的舞蹈和才藝表演都令人看得很尷尬。此外，因疫情影響下現在娛樂場所肯定不可以超過可容納人數的75%，但觀乎台下觀眾席卻座無虛席，不但沒有適當社交距離，甚至有嘉賓及觀眾沒有戴口罩，有欠衛生意識。

《亞洲小姐》發言人林小姐回應表示，大會在嘉賓進場前已為他們量度體溫及安排他們消毒雙手，亦有在場內當眼位置貼出告示要求所有進場人士必須佩戴口罩，而且現場工作人員一發現有嘉賓沒戴口罩就會上前勸告要求戴回，座位方面其實亦有保持適當距離。

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