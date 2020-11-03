收視滯後報告｜《木棘証人》比《C9特工》更低　原因究竟何在？

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是10月19日至10月25日。上次報告講到《C9特工》收視暫成全年最低，想不到接手的《木棘証人》比它還要低一點，但其實整體評價是後者比較好一點，所以今次收視的確比較出人意表。

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+ 7 + 7 + 7

《木棘証人》今次的收視錄得21.4，比起《C9特工》的首周收視22點低了0.6點，兩套劇用上同一個監製，但明顯看得出有所不同。《木棘証人》以人物說故事，注重幾位重戲的演員發揮，當中不缺笑彈，輕輕鬆鬆睇一集。《C9特工》則是一個劇情推動的劇集，但三位主角看來並沒有太多耀眼發揮，低成本的特工劇也難以吸引觀眾，所以低收視實屬正常。

所以今次《木棘証人》竟然比《C9特工》還要低收視，的確令人跌眼鏡。

高力基（羅子溢飾）呢場喊戲好睇。（影片截圖）

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至於《錦繡南歌》，在上星期稍微回升後，今次又再跌回20.6點，在距離大結局剩下不長的時間，絕對有可能打破今年最低收視的紀錄。而《愛•回家之開心速遞》也經歷下跌，即連續兩星期的三線收視回升，去到今個星期中斷了，而且更是三線劇齊齊跌。

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均25.5點，最高收視周一(19日)晚28.4點。《錦繡南歌》周一至五平均20.6點，最高收視周一(19日)晚22.2點。《木棘証人》周一至五平均21.4點，最高收視周一(19日)晚22.3點。《踩過界》周一至五平均5.9點，最高收視周五(23日)晚6.6點。J2周三(21日)《賽馬直擊》收視穩步上揚，取得5.3點收視成績，對比上一周增添0.3點收視，為該台自2015年直播賽馬以來最高。

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