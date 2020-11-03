【錦繡南歌】李沁喝毒酒後失去蹤影　一個鏡頭解開驪歌生死之謎

內地劇《錦繡南歌》不經不覺來到結局篇，Final Boss王勉已經伏法，但觀眾最關心的其實是驪歌(李沁飾)飲毒酒後，有否一線生機？雖然結局是Open Ending，但在劇中早已有多個細節，暗暗帶出了驪歌的生死及彭城王(秦昊)人生結局，下文為大家揭曉。

劇中驪歌跟彭城王浪漫情節，被質疑只是幻想。（影片截圖）

來到《錦繡南歌》最後一集，王勉奸計被識破，但他死前仍舊公開了驪歌朱雀盟第一殺手的身份，而皇帝竟然因此而賜死驪歌，更下令彭城王3日內執行，而彭城王瞞著驪歌，不停入宮懇求皇帝不果，在夜間偷偷痛哭，而驪歌知悉自己被判刑後不想愛人為難，在梨園喝下毒酒自殺。另一方面，彭城王卻又求到聖旨，免去驪歌死罪，究竟驪歌的結局如何？劇中留下了一大謎團。

下圖有李沁最終結局：

其實劇情早已露出玄機，其中一幕仿如倒敘故事，講到驪歌無論去到何處，也是只得她一個人，意味她已經死去。彭城王跟驪歌的浪漫時光，也突然將驪歌變成黑白色，說明彭城王只是幻想跟驪歌一起。故事到了3年後的團年飯，席中有彭城王、沈夫人、沈楓、抱著嬰孩的梅綺，連管家正叔都有份團年，卻獨欠了驪歌，而彭城王在國家大定後，說了會快跟驪歌見面，亦意味他將會輕生，在另一個世界團聚。

同場加映樂宜福利美圖：