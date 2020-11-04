李施嬅獲亞洲電視大奬「最佳女主角」提名：我真係好興奮！

「第25屆亞洲電視大獎」（25th Asian Television Award）今日（11月4日）公布入圍名單，當中香港作品亦有佔了多項提名，當中港台獲得4項提名，包括「最佳新聞節目」、「最佳時事節目」等。

而TVB方面，李施嬅憑TVB劇《法證先鋒IV》飾演法醫科高級醫生「聞家希」入圍「最佳女主角」，與《鏡子森林》的楊謹華、《無主之子》的李又汝、《三春記》的陳美鳳等角逐視后寶座。而now新聞《經緯線》亦有兩個提名，ViuTV真人騷節目《寂寞是幫兇》也入圍了「最佳資訊娛樂節目」、而劇集《理想國》的單元主角黃秋也有入圍「最佳男主角」，繼入圍新加坡亞洲學院創意獎「最佳男主角」之後再下一成。

第25屆亞洲電視大獎（25th Asian Television Awards)的參賽作品來自紐澳、日本、韓國、中國、香港、印度、緬甸、菲律賓、泰國、越南、印尼、馬來西亞及新加坡等地方。（影片截圖）

李施嬅接受《香港01》記者訪問時表示非常吃驚：「哎呀，好開心呀！因為其實我之前都提名過喜劇演員，之後就冇入圍過，所以真係好開心。」2015年，李施嬅憑新加波劇集《Spouse for House》獲得「最佳喜劇演員」提名，不過最後亦敗給同劇飾演她奶奶的Irene Ang。「上次都已經難入，但今次『最佳女主角』都好難，有提名就當自己羸咗啦，我真係好興奮！」

劇中有好多好戲之人，李施嬅是其中一位。(ig@selenaleelalee)

但另一方面，施嬅亦因為提名是《法證先鋒IV》的聞家希而非《金宵大廈》中的CoCo姐而感到有點錯愕：「其實《法證》真係可以話係最難演嘅角色，因為我要講好多專業名詞，對白又多，但因為我係專業人士，所以內心戲會多啲，不過站喺觀眾角度就會鍾意《金宵》多啲嘅，因為多發揮。（為年尾頒獎禮打下強心針？）咁個賽道唔同嘅，兩個成正比，但《法證》今年好成績，希望《法證》會有好成績啦！」

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