【天幕下的戀人】李焯寧41歲生日冇人陪：呢幾個星期我都唔敢約人

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近就重播14年前由鄭嘉穎、周勵淇等主演的《天幕下的戀人》。事隔多年，劇中演員已經有不少變化，例如周麗淇已改名為周勵淇、鄭嘉穎亦已結婚再做兩次老竇，而在劇中識演閒角「傲翔坊」諮詢處職員Noel李焯寧亦已離開TVB多年，最近更北上發展，在白鹿、賴藝等主演的劇集《九流霸主》中飾演德妃，她接受《香港01》記者訪問時笑言：「而家睇返嗰時真係覺得大家都好青春，好年輕，因為《天幕》係我入行頭幾年嘅時候演。對比而家，我唔敢講話自己演技好好，不過都有進步嘅，因為我嘅人生閱歷都多咗嘛！」

睇睇14年前後嘅李焯寧：

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而李焯寧亦透露自己正準備繼續北上商演和拍戲，同時亦正修讀Marketing（巿場學）課程，問她可有為自己的「另一半」籌謀？她笑言：「唔擔心呀，因為放棄咗！」其實李焯寧早前曾公開招親，還公開了自己的擇偶條件，更笑言經傳媒報道之後的翌日，突然收到數十位「網友」的私訊，不過卻沒有應過約：「因為唔敢，始終同對方唔熟識，又唔知對方嘅人品。其實我而家有好多朋友聚會嘅時候都會暗示明示帶埋啲朋友嚟介紹畀我識，（冇一個有發展空間？）做朋友囉，因為搵另一半始終都想搵一個思想層面近啲溝通得到嘅男朋友。」

【使徒行者2】最終臥底李焯寧Keep得超好 網上招親公開擇偶條件

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李焯寧11月5日正式踏入41歲，現時仍是單身的她大嘆：「今日（11月4日）12點都冇人陪過我呀！不過其實呢幾個星期我都唔敢約人，因為我讀Marketing嗰度，嚟緊一連考三科，同埋11月中我又會返內地傾啲嘢，農歷新年前先返香港，（咁真係要放棄愛情喇？）咁我一向都話隨緣嘅！不過我都希望係北上做嘢之餘都可以搵到真愛嘅，一個去兩個返！」

李焯寧話就算拍拖都會繼續演戲：「因為呢個係我興趣！」（IG@karenleecheukling）

同場加映：

天幕下的戀人｜細數演員變化 唐詩詠愈嚟愈靚但變得最多係呢位！

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