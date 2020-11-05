肥媽fb宣布摯愛死訊：親愛的老公安息　相愛21年約定天堂重聚

藝人肥媽（Maria Cordero）於今天（5日）約凌晨3時半透過社交網公布她的丈夫Rick離世的消息，肥媽Post了她與丈夫的甜蜜合照，並留言表示：「My love my man RIP .see you in heaven，親愛的老公安息。」有消息指Rick昨日下午因為呼吸不順送院，到凌晨一時左右終不敵病魔離世。肥媽表示昨日早上才與丈夫一起吃早餐，實在很難接受Rick突然離世。據悉其家人已經處理後事。為免肥媽傷心過度，家人都叫肥媽在丈夫出殯當日才到場。

肥媽宣布老公死訊。(肥媽facebook)

現年66歲的肥媽與第二位丈夫Rick於1999年結婚，對方任職工程師，兩人婚後21年來一直十分恩愛。Rick在2017年確診患上末期肺腺癌，肥媽曾嘗試以食療為丈夫紓緩病情，而Rick因治療癌症花了巨大的醫藥費，肥媽曾透露已逾600萬港元，但肥媽一路堅守信念陪伴丈夫不離不棄。

Rick因病需多次進出醫院，於今年8月因肺炎與血管閉塞再度留醫，愛夫心切的肥媽當時更搬到病房全天候照顧丈夫。肥媽時刻心繫丈夫，上月與黑妹李麗霞在網上直播音樂會時，因憂慮丈夫病情，當唱到《憑著愛》時一度泣不成聲。