何猷君與老婆奚夢瑤公眾地方疑吵架情緒激動　皺眉用力甩手表不滿

賭王四房兒子何猷君最近與老婆奚夢瑤參加內地真人騷《幸福三重奏》，在節目中頻頻公開放閃曬恩愛。猷君更自爆中學時便喜歡奚夢瑤，讀大學更立志要娶對方為妻，之後花了很多時間心思經過了漫長的過程，才成功贏得老婆的芳心，盡顯他情深的一面。兩人由拍拖到結婚至今一直愛得十分高調，在人前人後經常都好Sweet，然而他們今日 (5號) 卻被影到於公眾地方吵架。

兩人一直愛得高調。(微博圖片)

有內地媒體在上海某美容院外的停車場拍到何猷君與奚夢瑤吵架的畫面，當時兩人均戴上口罩，正在停車場準備上車離開，但是夫妻倆的氣氛看來有些尷尬，兩人站在車前相對而立並開始吵起上來，在激烈地爭論着。猷君一度皺着眉頭用力甩手，顯得相當不滿，隨後便迅速上車不再理會老婆奚夢瑤。奚夢瑤則冷眼瞪了猷君一眼，再默默走到另一邊上車。兩人抵達家門後，何猷君先行下車一個箭步獨自上樓，未有等待奚夢瑤，奚夢瑤則慢慢下車尾隨其後，由於兩人已除下口罩，能看得出兩人均面黑黑，貌似相當不悅。

何猷君在《幸福三重奏》中自稱大學時已立志要娶奚夢瑤。（電視畫面）

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