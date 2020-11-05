Start-Up｜金宣虎風頭蓋過南柱赫　出道11年憑《兩天一夜》受關注

由「國民初戀」秀智和南柱赫主演的韓劇《Start-Up：我的新創時代》（簡稱：Start-Up）現正在Netflix熱播中，一個好劇本、演員精湛的演技再加上俊男美女雲集，又再引起一股追劇熱潮。在劇中飾演男二「韓志平」的金宣虎，名氣並沒有秀智、南柱赫及姜漢娜高，卻隨住劇集的播出而人氣爆升，成為近期全韓國的話題人物。

金宣虎飾演風險投資公司的首席組長「韓志平」。（《Start-Up》劇照）

金宣虎在劇中飾演一名工作狂，但同時亦是從小偷偷匿名寫信給女主角秀智的暖男，甚至和秀智嫲嫲有一份難能可貴的嫲孫情誼，高大外表加上小酒窩相當有反差萌而大受女性觀眾歡迎，瞬間成為新任男神，風頭完全蓋過南柱赫。

金宣虎（右）的風頭完全蓋過南柱赫（中）和秀智（左）。（《Start-Up》影片截圖）

事實上，現年34歲的金宣虎知名度並不算高，雖然已經出道11年，但他出道初期只專注拍舞台劇，直到2017年起在轉戰拍劇，當中有不少都是第二男主角及男主角的角色，甚至乎拍第三部劇已經在MBC演技大賞連奪「最佳新人獎」及「月火劇優秀演技賞」，但卻一直未有在觀眾心中留下深刻印象。他於去年12月加入綜藝節目《兩天一夜》第四季的主持班底，當時他一出場，就連拍檔金鍾旼、延政勳、文世潤、DinDin及RAVI都認不出他是誰，就連網民都忍不住紛紛留言表示不知道金宣虎究竟是誰。

金宣虎於去年12月加入綜藝節目《兩天一夜》第四季的主持班底，憑呆萌和反差性格慢慢受到觀眾的喜愛。（《兩天一夜》影片截圖）

作為出演的第一個綜藝節目，雖然金宣虎沒有綜藝老手金鍾旼及文世潤等人懂得掌握綜藝節奏，但卻憑呆萌和反差性格慢慢受到觀眾的喜愛，更會間中為節目大放笑彈，獲封「綜藝小白」、「紙片人」等花名而打出知名度。現在金宣虎更終於憑《Start-Up》用演技征服觀眾，被網民比喻為「隱藏的寶石」。

金宣虎被網民比喻為「隱藏的寶石」，終於被大眾發現！（Instagram：@seonho__kim）

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