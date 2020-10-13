Start-Up︱南柱赫自嘲是「薯嘜」　大讚與秀智默契非常好

新劇《Start-Up：我的新創時代》（簡稱：Start-Up）將於17日開播，昨日（12日）4位主演秀智、南柱赫、姜漢娜和金宣虎率先現身記者會，為劇集做勢外，亦分享了不少拍攝的趣事，香港劇迷也能在Netflix同步追看。

《Start-Up》將於本週六開播，劇集給合秀智和南柱赫兩高顏值男女主角，單看陣容已令人相當期待。二人現身記者會時，互相大讚同框演對手戲時的默契相當好，未知是否因為兩人都同年的關係。秀智表示拍攝時因南柱赫而充滿力量，而且能再次與《星夢高飛》編劇及《當你沉睡時》導演合作，感到特別感恩，亦是她決定接下此作品的原因之一。

《Start-Up》4位主演昨日率先現身記者會。（Netflix提供）

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被問到如何詮釋劇中角色，南柱赫自嘲現實的他已是「薯嘜」一名，所以不用特別準備，只要看着鏡子中的自己就可以了，笑言角色容易緊張的個性就是自己。秀智也大讚南柱赫個性單純，她笑說：「道山（南柱赫角色名）已經『附身』在南柱赫身上了，不管是道山，還是南柱赫，都給人一種相當單純惹人喜愛的感覺。」《Start Up》講述夢想想成為韓國Steve Jobs的秀智，成立公司「Start Up」後與南柱赫一同奮鬥的故事，劇迷要緊記準時收看首播。

《Start-Up》將於17日開播，香港劇迷也能於Netflix追看。（劇照）

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