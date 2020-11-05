張智霖前腳被樓下Hermès嚇親　轉頭陪老婆袁詠儀買袋勁廿四孝

張智霖（Chilam）與老婆袁詠儀（靚靚）近期一直留在上海工作，兩人更以夫妻檔上節目擔任嘉賓，日前Chilam在抖音上載了一條短片，不但配上恐怖背景音樂，更將鏡頭拉近影住酒店附近的名牌店Hermès，網民即刻明白他恐懼的原因，相當搞笑！雖然Chilam前腳被Hermès嚇親，但轉頭就有網民偶遇他陪靚靚買袋！

張智霖（Chilam）與老婆袁詠儀（靚靚）以夫妻檔上節目合唱。（影片截圖）

點擊睇恐怖短片：

+ 6 + 6 + 6

Chilam曾在節目中抱怨老婆買太多手袋，尤其是特別鍾情Hermès，但依然對靚靚有求必應。日前有內地網民在名店Hermès偶遇他們兩公婆，兩人一身休閒打扮，當靚靚在挑選時，Chilam就坐在一旁靜靜等待，更大方同網民打招呼，不少網民都笑言Chilam「口裏說不，身體卻很誠實」，更大讚他是廿四孝老公，好錫老婆！

Chilam坐在一旁靜靜等待老婆揀袋。（微博@娛聞新風尚）

+ 26 + 26 + 26

同場加映：無綫翻拍佘詩曼神作《十月初五的月光》 26歲小花擔正演祝君好

無綫20年前的經典劇集《十月初五的月光》首播時大獲好評，初哥哥和祝君好之間的感情令不少觀眾為之動容。（網上圖片）