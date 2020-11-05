【錦繡南歌】李沁被古裝封印完美體態　機場解放演繹優雅性感

內地劇《錦繡南歌》來到結局篇，女主角李沁形象討好，樣子清純，被讚是零死角美女，更成為不少網民追劇的動力。不時拍攝古裝劇的李沁，雖然散發出古典美態，但其實她穿上時裝亦同樣潮流感十足，近日李沁在機場現身，短裙打扮洋溢青春氣息，而白滑修長美腿更是她的招牌標記，下文為大家搜羅了李沁在機場的各種時尚打扮，靚女絕對不受環境局限。

李沁號稱零瑕疵美女，卻被古裝遮掩了完美身材。（劇照）

李沁在機場現身時，打扮時尚性感。（視覺中國）

內地一線花旦李沁，一向公認是大美人，外貌清純，肌膚勝雪，在《錦繡南歌》的俠女驪歌形象深入民心，不過由於李沁氣質外形也充滿古典味，所以她大多數時間也是演出古裝劇，無可避免遮掩了她的完美體態，尤其是一雙白滑修長美腿，觀眾少有在電視機前見到。其實李沁私底下打扮時尚，尤其愛穿短裙及下衣消失的裝束，早前李沁在上海的機場，被拍得驚艷一刻，當時她身穿復古襯衣，下身是超短皮裙，不經意露出雪白美腿，坐姿相當優雅，而她性格亦十分和善親民，跟粉絲大方打招呼，令機場洋溢著幸福暖意。

下圖有李沁性感又優雅坐姿。（娛聞新風尚微博）

下圖有李沁機場時尚打扮美圖：

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同場加映周秀娜連身泳衣美圖：