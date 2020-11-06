薩卡拉陵墓揭秘｜法老王死後仍能復活？　BBC教你十招自製木乃伊

古埃及是四大文明古國之一，其滅亡的真正原因至今仍是一個謎。當中有很多關於金字塔、木乃伊、外星人傳聞等神秘超自然傳說及事件，一直都是人類所好奇。最近在Netflix上架的紀錄片《薩卡拉陵墓揭秘》（Secrets of the Saqqara Tomb），就紀錄了考古學家在古墓發現完好無缺的文物及木乃伊的過程。

《薩卡拉陵墓揭秘》上架個多星期，便登上了香港Netflix點播排行榜的Top 10。（Netflix圖片）

考古學家在「死者之城」薩卡拉成功挖掘到大量完好無缺的文物，當中更包括了13副棺木和大量貓木乃伊，不禁令人讚嘆古埃及人如何能夠將先人屍體保存得那麼好。自法老圖坦卡門陵墓於1922年被發現後，考古人員一直都研究古埃及人製作木乃伊的方法，原來製作木乃伊的過程並沒有想像中那困難。

薩卡拉陵墓揭秘｜死者之城驚現幼獅木乃伊 或顛覆古埃及文明認知

對於古埃及人來說，最重要的就是太陽和尼羅河。他們認為日出日落的太陽及每年氾濫的尼羅河，均經歷了生死循環，因而相信人都跟太陽一樣會經歷生死循環。如果人死後，屍體保存得好，復活的時候靈魂就會再次依附在肉體中，所以不只是法老，每個人死後都想被製成木乃伊，希望來世可以得到永生。另外，埃及乾旱炎熱的氣候有利保存屍體，亦是讓古埃及人想到製作木乃伊的其中一個原因。

圖坦卡門的黃金面具成為埃及的標誌。（Getty Images）

根據BBC報道，如果要製作木乃伊需要經過10個步驟。先用酒或尼羅河的水來清潔屍體，然後就要處理內臟。古埃及人相信人類是用心思考，所以大腦根本沒有用，而第一個取出的器官，就是大腦。要取出大腦，而方法並不困難，只需要用金屬鉤伸進鼻孔把大腦絞碎，然後將屍體頭部朝下，腦漿就會經由鼻孔流出來，再用酒灌進鼻孔消毒及清洗。

其後切開左腹，取出腸、肺、胃及肝，清洗後分別放進守護神荷魯斯四個兒子Qebshenuf、Hapi、Duamutef和Imset的罐子中，而心臟就會留在體內。接下來，身體就會放入稻草、碎布、木屑甚至泥土來保持形狀，以泡鹼覆蓋屍體40日，來去取濕氣兼防腐。待風乾後，就會用酒、香料及沒藥來薰香屍體，並塗上樹脂來「縫合」腹部的切口，再將護身符放在傷口上，來防止邪靈入侵身體。

用亞麻布包裹屍體後，再塗一層樹脂作額外保護，然後放上另一個護身符，助先人進入來世。最後，將特製面具放在臉上，然後放進精美的石棺，來確保為先人的來世做好準備。其實製作木乃伊的材料並不難買，製作過程亦不困難，只需要耐性和時間，絕對能做到木乃伊。根據BBC上載的影片，有興趣嘗試製作木乃伊的觀眾，可以先只做香橙木乃伊作練習，千萬不要用真人製作木乃伊。

BBC曾製作片段教觀眾如何製作木乃伊，不過用的是香橙，不是用真人。（電視畫面）