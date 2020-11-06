何猷君婚前叫定老婆奚夢瑤一齊捱 ：我說過不會拿家裡的錢

奚夢瑤與何猷君於去年結婚。（VCG）

何猷君自小成績優異，18歲同時得到劍橋及麻省理工大學錄取通知，3年時間就完成4年課程，並以21歲之齡成為史上最年輕進入麻省理工攻讀金融碩士嘅學生。去年同內地名模奚夢瑤結婚，年尾誕下囝囝何廣燊（Ronaldo）。兩夫妻婚前婚後都係內地綜藝節目常客，呢日作客《幸福三重奏》時，何猷君就透露婚前曾同太太表明要有一齊捱嘅心理準備。

奚夢瑤產後，再次同何猷君一齊參與內地綜藝節目《幸福三重奏》。（IG：@mingxi.brazil）

太太奚夢瑤產後，再次同何猷君一齊參與內地綜藝節目。最新一集中何猷君同吳京同坐車內傾計，吳京問到何猷君依家工作，佢話：「現在自己開公司，電競的，自己開公司自己創業，我老爸老媽管不了我。我希望可以做到有一間上市公司，然後我就回家。因為她（媽媽）都六十歲了，但是我想在外面証明自己有那個生存能力。」

何猷君自小已是超級學霸，18歲時同時拿到劍橋大學與麻省理工的錄取通知，以21歲之齡成為史上最年輕進入麻省理工攻讀金融碩士生。（momomarioho@Instagram）

外界一直覺得嫁入何家係飛上枝頭從此衣食無憂，但原來何猷君早就下決心出去闖，拍拖時亦同奚夢瑤表明要有一齊捱嘅心理準備：「結婚前我跟老婆講，你不要以為我是有一張無限額度卡的富二代，因為我說過我不會拿家裡的錢，你懂嗎？我不是這種人，只能自己去做事，這幾年你要跟我一起真的要去打拼，我真的要去創業。我老婆說沒問題我幫你﹗你有什麼需要我幫你？來吧一起奮鬥。」