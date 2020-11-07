【天幕下的戀人】陳霽平息影後愈來愈靚　樣貌超凍齡邊似49歲

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近就重播由鄭嘉穎、周勵淇等主演的《天幕下的戀人》（2006）。事隔多年，劇中演員已經有不少變化，例如周麗淇已改名為周勵淇、鄭嘉穎亦已結婚再做兩次老竇，而戲中飾演「傲翔集團」租務部職員Ada的陳霽平亦已經離開了TVB多年，更曾為港視（HKTV）拍過劇集《我阿媽係黑玫瑰》（2015）、《第二人生》（2015）和《三面形醫》（2015），以及為港台拍攝劇集《我的家庭醫生II》（2016）。不過，她之後便沒有參與任何影視作品演出，僅間中出席品牌活動。

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陳霽平在《天幕下的戀人》中飾演「傲翔集團」租務部職員Ada，與羅泳嫻、鍾沛枝和岑寶兒對手戲較多。（電視畫面）

據報道，堪稱才女的陳霽平現時是一名專教英文的補習老師，不但出過幾本書教授學習英語心得，更出過英文發聲應用程式（App），非常犀利。陳霽平本身亦是一名學霸，她小學畢業就到美國讀中學，再到加拿大升讀多倫多大學，主修商業及心理學，回流香港後在中文大學修畢傳理系碩士，之後還在中文大學傳理系做過助教，所以對教學頗有心得。

其實陳霽平對護膚、養顏也頗有心得，難怪下年便踏入5字頭的她，仍然望落好後生。她之前接受傳媒訪問時便透露過凍齡方法：「我唔食煙，唔飲酒，80％係食素，食有機食物，仲會做運動，瞓足8個鐘。」

陳霽平前年年頭曾出席公開活動。（視覺中國）

2017年起，陳霽平開始用心經營Instagram、Facebook和微博等社交平台，更不時在網上貼片教英文，題材包括「廚具品牌的標準讀音」、「Fashion品牌的標準讀音」及「《復仇者聯盟》角色和演員名字的讀音」等，頗受網友歡迎。可是，2019年7月起，她突然消失在網絡世界，所有的社交平台公開賬號都統統停止更新，名副其實「離奇失蹤」。好在《香港01》記者以短訊聯絡陳霽平，而陳霽平亦有簡單回覆。

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