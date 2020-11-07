何雁詩嫁鄭俊弘講心唔講金　新郎讀愛的宣言感動到走音怕醜忍住喊

今日（7日）是何雁詩 (Stephanie) 與鄭俊弘（Fred）結婚的大喜日子，一對新人於香港沙田凱悅酒店的戶外園林草地舉行婚禮，兩人亦遵從限聚令的規定，沒有大排筵席，僅邀請約50名親友出席婚禮見證兩人的註冊結婚儀式。一對新人早上已在女家進行了中式傳統的接新娘儀式，晚上則會於大埔的西餐廳舉行約七十人私人晚宴派對，繼續在親友的祝福中步入人生的另一階段。

好sweet。(葉志明攝)

Stephanie與Fred下午接受傳媒訪問，新娘子直言出嫁的心情好緊張，她說：「今朝起身時都唔相信今日就係我哋嘅wedding day。」她對婚禮的Planning感到十分之滿意。至於新郎哥Fred就表示：「非常之開心，但係輕鬆，無緊張，好Enjoy個過程。我都係跟大隊。(有無喊？) 無，係好感動，講愛的宣言時有走音，忍住無喊，有好多人望住我會尷尬同怕醜。」而這份愛的宣言是由Stephanie親手撰寫的。Stephanie又謂已被父母催生B，笑言會盡量滿足他們三年抱兩的願望。

Stephanie笑言會盡量滿足他們三年抱兩的願望。(葉志明攝)

問到婚禮的使費，Fred指今日只是一個小型的婚禮，因出年才大搞補擺喜酒，Stephanie就透露要6位數字。Stephanie手上的鑽戒十分大粒好搶鏡，但她卻不知道卡數：「係佢上年買畀我嘅訂婚戒指嚟，我都無Keep張證書，呢啲係佢負責，我無認真去考究，我淨係覺得個心意係最緊要。金錢上嘅嘢對於呢個婚禮真係唔係太重要，最緊要係我哋同屋企人開心。」

兩人今早有接新娘。

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