曾與樂易玲大仔傳緋聞　前港姐陳雅思IG高調曬愛

2016年港姐季軍陳雅思（Bonnie）入行4年，今日在社交平台高調放閃，放上一張與男友的甜蜜拖手相，留言「Ily」（應為I Love You的縮寫），似是他們之間的愛情密碼，加上一個心形和閃閃emoji，網民紛紛留言恭喜道賀。

陳雅思（右）於2016選美入行，同屆冠軍係馮盈盈（圖中），亞軍是劉穎鏇。（資料圖片）

陳雅思罕見地公開放閃。（IG圖片／bonnieschan）

Bonnie 2012年畢業於加拿大西安大略大學，2016參選香港小姐奪得季軍，同年接受為期3個月的演藝進修班，加入TVB後以主持工作為主，只參演過兩部電視劇，在《溏心風暴3》只是客串演出，直到去年在《荷里活有個大老千》中演蕭芬芳一角有較重戲份。

陳雅思（左二）於《荷里活有個大老千》中演蕭芬芳一角，可說是她目前的代表作。(《荷里活有個大老千》劇照)

Bonnie今年6月底離開無綫，投入瑜伽事業，現為專職瑜伽教練。今年4月曾與樂易玲長子傳出緋聞。Bonnie一向感情低調，今次放閃未知是否有更重大的消息要公布呢？《香港01》就此向她查詢，不過未獲回覆。

陳雅思現為專職瑜伽教練。（IG圖片/bonnieschan）

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