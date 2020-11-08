湯洛雯黃心穎姊妹情正式決裂？　網友發現兩人IG已互相Unfollow

黃心穎與湯洛雯 (靚湯) 同是參選2012年香港小姐競選而簽約無綫入行，雖然兩人當年曾是競爭對手，但卻無損她們發展友情，還成為了好姊妹。心穎和靚湯在幕前多次合作，而私底下亦不時一起聚會。去年1月心穎30歲生日，靚湯更擔任搞手為她舉行校服生日派對，表示想讓心穎在30歲時留個紀念，足見兩人感情極好。

兩人曾一起拍劇。(網上圖片)

心穎於去年4月16日被爆出偷食人夫許志安 ，因形象插水令所有演藝工作即時叫停，而馬國明 (馬明) 與她亦因此分手了，頓時事業愛情雙失。心穎自此一直被無綫雪藏至今，復出無期。她在出事前已拍好的劇集《法證先鋒IV》的女主角角色，則由靚湯頂替接手重拍，就連她的舊愛馬明亦與靚湯相戀，無論演藝事業和愛情都由靚湯承繼了。當時心穎被傳媒問及馬明和靚湯拍拖一事，曾大方送上祝福。

心穎與馬明已分手。(微博圖片)

但日前就有網民發現這一對昔日的好姊妹，原來已悄悄於IG上互相Unfollow了對方，疑似正式反目。而翻查靚湯的IG相，原本她有Tag心穎的相，已經見不到心穎個Tag，有網民甚至懷疑是心穎封鎖了靚湯，所以她的相也沒有了靚湯給過的Like，不過她們都未有刪走彼此的合照。《香港01》聯絡了兩位當事人了解到底是發生了什麼事，靚湯回覆表示：「之前沒留意到這個情況，我也不知道為什麼會這樣，我先了解一下吧，謝謝關心。」心穎則未有回覆。

兩人疑姊妹情不再。(IG圖片)

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