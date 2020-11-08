杜如風親口承認同黃又南拍過拖　相差8年姊弟戀傳緋聞前已分手

45歲杜如風一直低調收埋感情事，多年來曾與黃又南、導演郭子健、余文樂等人傳過緋聞，尤其是與黃又南相差8年的姊弟戀更是傳足13年，惟她口風非常緊，從來沒有承認兩人拍過拖。近日她接受傳媒訪問時突然爽快親口承認曾與黃又南拍過拖。

杜如風日前接受傳媒訪問時親口承認與黃又南有過一段戀情，但原來這段戀情早已發生在二人入行之前。（Ig：toyufung）

杜如風承認與黃又南有過一段戀情，這段戀情原來早已發生在二人入行之前。她憶述黃又南於16、17歲時與她為隔籬鄰舍，入行前兩人已經互相認識，並經常與大班朋友一起聚會。聚會結束後，杜如風通常會坐黃又南順風車回家，之後兩人便日久生情，但戀情維持不足一年就分手。杜如風直言，當年兩人緋聞傳出時，實際上兩人已經早已分手。

杜如風笑言黃又南媾女無數，指她不是黃又南的初戀。（IG@wongyounam）

杜如風又笑言，黃又南追女無數，故她並沒有奪走黃又南的puppy love，而如今兩人感情已經昇華至親戚關係。

Shine拆夥後有機復合 黃又南：天佑嘅電影同新歌，我都一定支持

同場加映：【多圖】陳凱琳誕兩胎後身材依然如少女 最新唯美婚紗照性感迷人