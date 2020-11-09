Coffee林芊妤自爆食飽後肚腩大過胸：大家可以看見我的「小寶寶」

林芊妤（Coffee)自14年同無綫解約後轉型做瑜伽導師，並在YouTube開設個人頻道，苦心經營多年，終成百萬訂閱YouTuber紅人，最近亦成立自家瑜伽服品牌，升呢做老闆。但Coffee在最新的影片中未見有任何「硬銷」的內容感覺，反而她在片中更自曝其短，將吃飽肚子後的自己完全表露在鏡頭面前，不少觀眾都大吃一驚，Coffee更笑言：「我個肚都係可以大過我個胸！」

睇睇Coffee喺新片搞邊科：

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其實今次Coffee的新片並不是要Show-off自己的肚腩，主要原因是她希望藉今次機會去告訴觀眾別要執着於因為一次「食多咗」增磅而覺得有問題，因為過份依賴節食去減肥，其實很容易就會反彈：「運動完之後食個正常嘅午餐係冇問題嘅，你係唔會因為做完運動就會吸收啲。我以前都會有個觀念係女仔吸收係唔好，因為女仔吸收咪即係肥囉！其實唔係，其實女仔吸收，個面色先至紅潤，你食嘅補充品先至會有用，如果你唔吸收，代表你好同唔好嘅嘢都吸收唔到去你身體入面，咁就證明你面色會差，身體會唔好，免疫力會差，其實大家就唔會想見到呢個情況。」

而Coffee亦強調，即使自己的身形經常被稱Fit爆，但吃飽後仍然會出現肚腩，所以呼籲各位女士不要被眼前的「假象」蒙閉，適量進食自己喜歡的食物是應該的。

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