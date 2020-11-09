愛回家｜熊家啤啤有幾多隻？　一個感人原因令周嘉洛拒愛犬做明星

《愛．回家之開心速遞》今晚（11月9日）第1054集會講「啤啤」踏上彩虹橋，離開熊家，就算劇集未播出也好，仍然有十分多粉絲在Youtube預告片下留言大嘆不捨：「唔好死呀！啤啤！」事實上，第一集就已登場「啤啤」一早已經歷數次易角，早已不是由周嘉洛（飾金城安）愛犬「棚棚」飾演。

《愛回家》「熊啤啤」其實是由多隻可愛狗狗出演。（《愛．回家之開心速遞》）

《愛回家》監製接受《香港01》訪問時說：「啤啤都換過幾次㗎啦，好多觀眾都睇到嘅，可能唔得閒，又可能係其他原因。最先係周嘉洛嘅『棚棚』，因為兼顧唔到。真係多到我都唔記我，好似有三至四隻。」

呢個「熊啤啤」又唔同樣。（《愛．回家之開心速遞》）

他也透露，因為劇情限制，所以盡可能找回相似的狗狗出演：「因為要連戲，所以冇Casting，就算同一品種都要照去，但係動作方面都會事前同狗主溝通好，咬住啲乜都會溝通好先。」

元祖「啤啤」由周嘉洛愛犬「棚棚」出演。（IG@kalok_）

周嘉洛在早前一篇傳媒訪問中也提到，自己的愛犬「棚棚」今年已經是10歲高齡了。他表示，不讓「棚棚」出演「啤啤」的原因很簡單，只是不想牠太辛苦，因為拍攝通常都很長時間。

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