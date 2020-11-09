天幕下的戀人｜51歲曹眾息影13年　六叔愛將原來係知名糖水店股東

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近就重播由鄭嘉穎、周勵淇等主演的《天幕下的戀人》（2006）。事隔多年，劇中演員已經有不少變化，例如周麗淇已改名為周勵淇、鄭嘉穎亦已結婚再做兩次老竇，而戲中飾演「傲翔坊」副主席的曹眾亦已於2007年離開TVB。

曹眾在《天幕下的戀人》中飾演「傲翔集團」副主席歐陽淑貞，是嚴天凡（秦煌飾）的妻子。（截圖）

除了《天幕下的戀人》之外，現時51歲的曹眾（JoJo）於1988年參加廣州電視台主辦的「美在花城」比賽出道，期後在國內參演多部影視作品演出。1994年加入無綫，90年代參演過不少劇集，1998年的《妙手仁心》、2001年的《美味情緣》、《刑事偵緝檔案II》、《鑑證實錄II》等都有她的出現。曹眾早年曾深得六叔六嬸疼愛，除了不時陪在六叔身邊，更曾被傳媒拍得二人十指緊扣，而2014年六叔的追思會上也看見她的身影。在六叔的葬禮上，六嬸堅持只舉辦家祭形式，只有兩位藝人能夠向六叔致祭，其中一位便是曹眾，可見她與六叔兩夫婦的關係的確十分之好。曹眾在1993年的時候，打破慣例，取替當年的港姐冠軍莫可欣，陪伴六叔出席所有大型活動，身份大大提高，自此一直陪在六叔左右，六嬸也不介意，一樣疼惜她。直至2007年離開TVB，就出任浙江省政協及浙江省旅遊形象大使，2011年低調與北京商人陳京結婚，同年誕下一名女兒。

重溫3年前，六叔太太方逸華追思會上的曹眾：

+ 3 + 3 + 3

從了出任浙江省政協及浙江省旅遊形象大使之外，曹眾其實也有從事飲食事務，主力打理食肆「文鼎一號」及「聰嫂甜品連鎖店」等食肆，她更是「聰嫂」的股東之一，而其餘12名股東包括有四太梁安琪持股5%。而「眾敏」則有4名股東，被告朱曉霞和王慧敏各持股47.5%，林漢聰持股4.25％。不過「聰嫂」於今年年初涉管理層糾紛，曹眾於「聰嫂」股權有否變動並未確定。曹眾的微博亦曾分享過多張自己與「聰嫂」相關的相片，但近年已停止更新。

睇睇曹眾嘅舊相：

+ 3 + 3 + 3

同場加映：

天幕下的戀人】阿夢岑寶兒表情勁誇張 6年前淡出娛圈做少奶奶

【天幕下的戀人】阿夢岑寶兒表情勁誇張 6年前淡出娛圈做少奶奶

點擊下圖觀看阿夢近年照片：