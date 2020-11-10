使徒行者3｜林峯首集繼續Chok　麥美恩農夫上演Do Did Done超爆笑

TVB台慶劇《使徒行者3》昨晚（9日）終於在翡翠台正式首播，今次是林峯相隔多年回巢演出，令不少觀眾大幹期待。在首集登場的除了有前兩輯中的重要人物爆Seed（林峯飾）、卓凱（苗僑偉飾）、歡喜哥（許紹雄飾）之外，新加入的阿兜（蔡思貝飾）、Madam G（黃智雯飾）等都令人眼前一亮，不過最搶眼的一定是麥美恩同農夫這對爆笑組合！

阿兜（蔡思貝飾）是新角色。（YouTube影片截圖）

作為《使徒行者》系列的第三輯，劇集開頭要交代好前兩輯的相關人物及時間線才可以令觀眾對接下來的劇集更清晰，同時把握好節奏感也很重要。雖然部分重要人物都在首集中登場，但時間線始終有點混亂，比如爆Seed在監獄中探畫家（鄭愷飾）的一場戲，實則是未發生的事。而首集提到卓凱即將刑滿出獄，但在獄中就被韋爺（李成昌飾）刁難，不過在這場監獄爭執戲中，似乎太過「小兒科」，完全沒有呈現出黑社會的霸氣，更奇怪的是竟然沒有獄警出面調解，實在不合情理。

畫家（鄭愷飾）與丁小嘉（佘詩曼飾）失蹤一事有關。（劇照）

當然觀眾最關心的還是爆Seed這條主線，他因為追查少女失蹤案而被伏擊，期間更上演一場追車戲，爆Seed連人帶車反轉又反轉，當大家以為他應該身受重傷、甚至昏迷之際，他竟然神智清醒地自己落車，行遠幾步後身後的車才爆炸，而爆Seed不但毫髮無損，更擺出Chok爆Pose，射傷兩個殺手之餘，再身手敏捷地避過駛過來的車！雖然林峯一向Chok慣，但變成「不死身」真的太驚人！

爆Seed（林峯飾）撞完車但毫髮無損。（YouTube影片截圖）

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而新任臥底Juicy（麥美恩飾）絕對是首集的亮點，劇情講到她混入Model公司，要從Did少（陸永飾）及Done少（C君飾）手上救回二寶（楊埕飾），甚至將自己淋濕，除了Mayanne「唔鹹唔淡」的口音搞笑之外，上房後Did少同Done少就自爆一直好想被Do女王瘋狂鞭打，最後更開聲求Juicy鞭打，這場「Do Did Done」的爆笑戲份相當驚喜，不少觀眾都大讚這是全集的必睇笑位！

麥美恩（Mayanne）近年備受力捧，曾擔任多個大型節目的主持，但拍劇就比較少。（劇照）

重溫「Do Did Done」：

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