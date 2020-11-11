燕雲台｜佘詩曼十套經典古裝　《雪山飛狐》首當女一被批太雞仔聲

自《延禧攻略》後，佘詩曼在內地人氣更勝一籌，曾表示推過唔少古裝劇嘅佢，呢兩年先後出演《鬢邊不是海棠紅》以及《燕雲台》。《燕》近日在內地播出，劇中飾演蕭家長女蕭胡輦嘅阿佘，性格成熟穩重，秀外慧中，優雅大方又不失堅毅，古裝扮相令佢看起來更為年輕，完全唔似44歲。

《燕雲台》近日在內地開播，雖然唐嫣係女一，但話題性不及佘詩曼。（影片截圖）

阿佘早年先後發生兩次車禍，令頸部及尾骨受傷，其時頸椎已出現輕微移位，要接受電療及戴頸箍護頸，但由於當時阿佘有兩劇在手，所以休息唔夠一星期就頂硬上開工，令傷勢愈來愈嚴重，而3年多前更因頸骨中段嚴重移位，壓住神經線，要深夜到醫院求診。自此之後，阿佘就拒接古裝劇，直到遇上《延》，製作人于正向她保證劇中只需梳小燕尾，加上有得挑戰奸角，所以才放心接下。阿佘歷年拍過唔少古裝劇，大家認為最靚係邊個呢？

阿佘當年仲有baby fat。（影片截圖）

雪山飛狐

佘詩曼在1997年奪得港姐季軍後簽約TVB而入行，御任後，首部作品就係《雪山飛狐》,在劇中她飾演心地善良嘅苗若蘭，與陳錦鴻、滕麗名展開一段三角戀。這套劇集亦是佘詩曼首套擔任女一的作品，當年亦被觀眾批評講對白太過雞仔聲，很刺耳，但阿佘之後經過幾套劇磨練，已克服聲綫的問題，觀眾亦開始肯定她的演出。

《酒是故鄉醇》全景在廣西南寧拍攝，劇集播出後，當地成了新的旅遊景點。

酒是故鄉醇

《酒是故鄉醇》乃TVB 34周年台慶劇，由林家棟、鄧萃雯等人飾演，佘詩曼在劇中飾演一名獨立、不畏強權的少奶。

+ 2 + 2 + 2

當年有人認為佘詩曼版本嘅周芷若雖然尚欠火候。

倚天屠龍記

唔少女藝人都演過周芷若，例如趙雅芝、鄧萃雯和周海媚，輪到余詩最版本嘅周芷若，大家又覺得如何。

+ 3 + 3 + 3

陳豪句「同朕再Check下」就係出自《帝女花》。（影片截圖）

帝女花

由馬浚偉、陳豪、邵美琪及郭羨妮領銜主演，阿佘飾演的長平公主，間戀馬浚偉飾演的周世顯。劇集最後一幕，是二人在含樟樹下飲砒霜共赴黃泉。

+ 5 + 5 + 5

《金枝慾孽》當年播出時叫好又好座。

金枝慾孽

當年齊集張可頤、黎姿、鄧萃雯、林保怡及陳豪呢個cast真係可一不再可，阿佘於劇中由秀女升做淳貴人，最後與陳豪飾演的孔武逃離紫禁城隱居。

阿佘憑《公主嫁到》在多個頒獎禮上獲獎。

公主嫁到

2010年，阿佘只係拍咗一套劇，就係《公主嫁到》，劇集有齊陳豪領、鍾嘉欣、黃浩然、陳法拉及馬國明主演，故事講述刁蠻任性的昭陽公主（佘詩曼）為了避嫁吐蕃而被迫嫁入金家，並與金家二公子金多祿（陳豪飾）展開一段相遇相知、相鬥相愛的故事。

《宮心計》中的劉三好一角，也算是經典之一。（影片截圖）

宮心計

「存好心、說好話、做好事」呢句說話相信大家都十分有印象，阿佘於《宮心計》中飾演的身性善良的劉三好，不時將呢三句說話掛嘴邊，由於劇集以唐朝為背景，服飾亦較為多變化，阿佘於劇中由學婢變成掌珍最後更成為德妃，每件服飾設計都突顯她不同時期的身份。

+ 3 + 3 + 3

《延禧攻略》在2018年風靡全亞洲，劇中的演員在內地人氣急升。（微博@電視劇延禧攻略）

延禧攻略

拍完《公主嫁到》之後，阿佘喺8年後再拍古裝，劇中更首次挑戰反派角色，這亦是她接拍的其中一個原因。

《鬢邊不是海棠紅》男主角係黃曉明，劇集播出時雖然有一定話題性，但收視麻麻。阿佘在劇中的髮型非常簡單。（影片截圖）

鬢邊不是海棠紅

劇集故事講述商細蕊（尹正飾）﹑程鳳台（黃曉明飾）因戲曲結緣相知﹑相敬﹑並肩前行砥礪抗爭的故事。而佘詩曼飾演的女主角范湘兒就是程鳳台的妻子，對丈夫非常好且在他身邊全力支持他的事業與理念，不過就曾因為丈夫與商細蕊走得太近的關係，而有些小吃醋。