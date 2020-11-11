蔡思貝自爆曾戀德國男　至今肩膀上仍留有愛的疤痕：係幾感動

一句德文都唔識嘅蔡思貝，當年由紐西蘭讀完中學之後，去咗德國做過保姆。（影片截圖）

入行後緋聞不斷嘅嘅蔡思貝，曾有「人肉發電機」之稱，同佢合作過嘅男藝人基本上無一幸免。喺最新一集《#後生仔傾吓偈》當中，曾在德國留學嘅蔡思貝分享了「 德國日常生活誌」，節目中，她除了透露當地人非常open之外，更自爆當年選港姐時，其德國男友放棄工作飛到香港陪她，十分癡情。二人雖然分手多年，但至今仍保持聯絡。

蔡思貝在節目中愈講愈多，更自揭情史。（影片截圖）

節目中，蔡思貝提到當年在紐西蘭讀完中學之後，在誤打誤撞的情況下，以交換生身份到德國做保姆，並照顧三個小朋友。由於當時對德文零認識，除了報讀語言課程之外，最快捷嘅當然係「識朋友」，提到與德國男友的認識過程，蔡思貝直言非常浪漫：「有次我同朋友坐喺河邊飲嘢，佢同佢朋友又係，當時大家互不相識，飲完之後離開，我嘅女仔朋友因為飲得醉醉哋，成架單車撞埋我單車，我當時整個人被拋出來，肩膀擦到水泥地上，即時被削至見骨，當時連血都無流，係流油！我唔知點算，然後佢就突然出現了。」

2013年回港參選港姐時，蔡思貝的FB留下不少攬仔照片。(網上圖片)

蔡思貝憶述英雄救美一幕發生於郊區，附近只有一個油站。「佢令我好深刻印象，係佢特登入店裡，問職員借肥皂洗手，再幫我處理傷口。」不過在消毒、包紮傷口之後，二人只係互相加了FB，直到9個月後在酒吧遇見，繼而發展成為情侶。蔡思貝自認喜歡浪漫，而德國男又十分詩情話意，最浪漫一次是二人在聖誕時去了瑞士滑雪，由於對方是滑雪教練，成件事就更加浪漫。

蔡思貝當年在德國炒單車而令肩上的留下大疤痕，但同時亦結識了男友，名副其實「愛的疤痕」。（IG圖片)

問到是否因為選港姐而放棄了戀情，蔡思貝表示當時曾向對方派定心丸：「我同佢講選完就返嚟，點會唔返，我嗰時係預計放完暑假返德國繼續讀書，冇諗過係發展到而家咁。佢係飛咗過嚟香港，希望係可以繼續，佢有嘗試搵工，最終在室內滑雪場搵到份工，我都幾印象深刻、幾感動。但無可奈何，當時太多嘢發生，根本拍唔到拖，佢同我父母一齊時間仲多過我，佢好抑鬱，又無金錢、又無朋友，所以返回德國。」戀情雖然無疾而終，不過蔡思貝就話到而家都同呢位前度有聯絡，但當佢發現自己唔小心自爆情史時，都忍唔住講咗句：「點解我會喺公眾節目講呢啲嘢。」

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