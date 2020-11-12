傳米倉涼子食回頭草續演《Doctor-X》　女強人角色定型陷樽頸？

據日本媒體《女性自身》消息，明年10月米倉涼子將會再次出演《Doctor-X》第7季。

今年3月，離開奧斯卡事務所的米倉涼子，成立了個人事務所，作為「社長」，她必須自己經營公司，還要考慮員工的工資、事務所的房租、經費等問題。在理想和現實的夾縫中煩惱的米倉涼子，她決定回歸代表作《Doctor-X》系列。

米倉涼子曾表示拒再做大門未知子，雖然未知今次食回頭草的消息是否落實，先按圖回顧《Doctor-X》系列的精彩人設與故事▼

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《Doctor-X》系列在過去6季的平均收視率超過18%，也成為朝日電視台的人氣系列劇，米倉涼子也隨著該劇的播出，獲得了更高的片酬。

然而，在米倉涼子退社之初，她曾表示：「如果做著和以前一樣的工作，退社就沒有意義了！」米倉涼子對獨立的決定並不後悔，但看似一帆風順的米倉涼子，「不安的種子」也開始慢慢發芽，受到疫情影響，原本要赴美學習音樂劇以及進軍荷李活的計劃也得擱置。

這段時間，米倉涼子也收到了很多戲劇的邀約，角色也都是女強人。有關人士表示，既然現在對於無法按照計劃進行的現狀抱有不安，倒不如可以通過大門未知子這個角色更好地打開進軍美國之路。

米倉涼子女強人形象深入民心，未知是否陷入角色定型的樽頸：

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