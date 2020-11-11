台網紅花45萬到泰國做變性手術　小A辣：將以另外的身份面對大家

台灣偽娘網紅小A辣宣布變性成功。（小A辣Facebook）

台灣偽娘網紅小A辣在Facebook人氣極高，擁有接近150萬粉絲追蹤她，而上個月她靜悄悄到泰國進行變性手術，今天（11日）在Facebook公布變性手術成功，小A辣更向媒體透露早已有計劃到泰國做這個變性手術，花了台幣45萬元（約120000港幣），她表示可以用另一個身份面對大家。

網友大讚女神。（小A辣Facebook）

她說：「終於完成最後一個步驟 我變完性了。因為疫情的關係原本四月的手術延到了十月在這段期間泰國那邊的疫情得到控制。因為人生無常永遠都不會知道下一秒會發生什麼事所以我選擇了自己一個人去泰國手術雙。隔離總共一個月的時間前前後後病毒檢測了四次自己也都待在醫院沒有往外跑會，選擇自己一個人去也是因為疫情關係很怕如果不幸被感染我也不想害到朋友他人。所以提起勇氣從未自己出國的我隻身前往泰國到現在在泰國待了31天回台灣再防疫旅館住了15天謝謝老天的眷顧平安無事順利歸來往後將以另外的身份面對大家。」

小A辣變性成功後，她立即在社交網站發布多張性感內衣照片，令網友大讚「女神」，小A辣說：「終於可以穿這樣的衣服一整套了之前下面都會一包很尷尬之後會出寫真記錄自己年輕不留白」

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