秦煌跌倒今出院料12月完全康復：減肥可能減得急進咗啦！

72歲老戲骨秦煌本月初（1/11）前往參與有份演出的劇集《踩過界II》宣傳活動，因減肥導致體力不足而不慎在電視城門口跌倒，送院檢查後發現膊頭骨裂。經逾一星期的休養後，秦煌今日（11/11）終於出院，他隨即向傳媒交代康復進度。

秦煌跌倒導致膊頭骨裂幸無須做手術 疑因減肥戒澱粉質致體力不足

秦煌突然跌倒要由保安員扶上輪椅。(梁碧玲 攝)

秦煌接受傳媒訪問時透露，現時傷勢穩定，康復進度良好，「要等啲骨生返埋」，約兩個星期後需覆診。他又指，膊頭現時不痛，「遞高手先痛」，醫生告知他應該過了11月會完全康復。

至於受傷原因，秦煌則解釋是因為「減肥減得特別緊要」，「我7月嗰陣又係入咗醫院，減肥，可能減得急進咗啦，所以行路就有啲體力唔夠。其實我隻腳係冇事，係坐得耐。咁啲前後balance就唔好。」他另指可能因為自己揸拐杖姿勢不正確而跌低，導致右手受傷。

秦煌接受傳媒訪問時透露，現時傷勢穩定，康復進度良好，「要等啲骨生返埋」，約兩個星期後需覆診。

秦煌提及減肥進度，指自己5月時發現「坐骨神經畀肥膏遮咗」，導致身體不適而的起心肝減肥，現時腰圍已成功減了7吋多，目標是減去10吋。

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