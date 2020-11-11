【天幕下的戀人】姚嘉妮永遠搶眼過主角　但冇份擔大旗係有原因？

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近就重播由鄭嘉穎、周勵淇等主演的《天幕下的戀人》（2006）。事隔多年，劇中演員已經有不少變化，例如周麗淇已改名為周勵淇、鄭嘉穎亦已結婚再做兩次老竇，而戲中飾演周麗淇情敵、公司總經理「Karen」的姚嘉妮亦已經成為人妻、人母。

《天幕下的戀人》播出的同年，姚嘉妮與拍拖7年的前亞視藝員林祖輝正式拉埋天窗。三年後，姚嘉妮誕下與老公的愛情結晶──女兒林煦錡（Krya），到2012年8月再誕下兒子林璟豪（Kyros），一家四口樂也融融。

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姚嘉妮在《天幕下的戀人》中飾演「傲翔集團」總經理「Karen」，雖然是「沈朗」鄭嘉穎的上司，但卻暗戀着這位靚仔下屬。（電視畫面）

參與《1998亞洲小姐競選》奪得季軍入行的姚嘉妮，之前先後為亞視拍攝過《海瑞鬥嚴嵩》、《英雄廣東十虎》等劇集。2001年，她過檔到TVB繼續發展，首套參演並播出的劇集，便是與陳松伶、馬浚偉和唐文龍共同主演的《公私戀事多》（2000），雖然之後拍過大大小小逾40套劇集，但始終最多只能擔任第二女主角，未有機會擔大旗晉身一線做「女一」。

姚嘉妮參與《1998亞洲小姐競選》奪得季軍後正式入行。（電視畫面）

雖然如此，姚嘉妮仍深受觀眾喜愛，之前在《BB來了》（2018）、《她她她的少女時代》（2019）中均有亮眼表現，更有人大讚她搶眼過主角，而她有份參與的資訊節目《流行都市》，亦有不少「連登仔」爭住睇，當中更有不少人讚她的長腿吸睛，絕對是「TVB隱藏版『索腿天后』」，不比其好友陳敏之遜色。

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至於為何未能晉身一線，姚嘉妮三年前接受《香港01》訪問時便曾為此解畫，可能與她兩次生B後都休息一兩年專心照顧小朋友有關：「之前走去生BB可能有影響，給監製覺得好似唔使做，生完小朋友就收山。」而她亦指自己不想在演藝路上大紅大紫：「千祈唔好畀我紅，我會好驚。我係一個比較自由嘅人，我唔鍾意Shopping名牌子，我好Causal鍾意着拖鞋，自己好鍾意拍戲，把握好就好。」