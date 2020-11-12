奮鬥吧主播｜葉璇唔怕得罪人到處辣火頭　蔡少芬李彩華見到都怕怕

內地直播賣貨市場發展愈來愈發達，最近更演變成一檔綜藝節目名為《奮鬥吧主播》，掀起不少討論。節目除了有不少內地女星參加之外，還邀來港星葉璇﹑蔡少芬﹑李彩華同陳法蓉參加，一起玩帶貨進行PK戰。

蔡少芬﹑李彩華同陳法蓉一起參加直播賣貨PK戰。（《奮鬥吧主播》微博圖片）

而在第一集節目播出就已經充滿火藥味，其中就數葉璇最為觸目。事關一向敢言的她一出場即獲得在場不少女明星尊敬，齊齊起立開心迎接她，而她亦好識做笑容滿面揮手同大家打招呼，而蔡少芬眼見她的到來大家又是香港人，表示得更開心不斷揮手向她示好，可是葉璇只是點頭表示而已，搞到蔡少芬似乎有些小失落，喃喃自語：「果然是上市董事長的感覺。」不禁令網友覺得葉璇疑在耍大牌。

蔡少芬揮手示好。（影片截圖）

只是點頭示好。（影片截圖）

另外，當大家已經進入個人專屬直播間準備直播時，葉璇找不到樓梯口上直播間，於是就二話不說連門都沒有敲就推門直入黃奕的直播間向她詢問，不過黃奕自己都不知道表現得好無奈。過了一會兒葉璇又找不到樓梯口，又再次直入黃奕的直播間再次向她詢問，搞到黃奕疑有不滿臉上一臉無奈，只好叫工作人員帶她去尋找樓梯口。

二人在沒有進行PK 戰的時候已經有不滿，待PK賣貨的時候火藥味更濃。在節目後面節目組公開個人綜合成績排名，葉璇疑在賣貨環節輸給黃奕，於是甚有不滿當眾發言：「可是你輸得也不羞辱，她贏得也不光榮，我說的夠明白了嗎？」而黃奕聽到當場甚有不快黑臉表示：「太明顯，甚麼叫贏得不光榮，我覺得這個說話太傷人了。」隨後葉璇再加碼表明：「你敢拿出來看嗎？」黃奕亦不甘示弱：「現在拿出來看！」互相對罵嚇到在場的蔡少芬﹑李彩華驚呆。

推門直入黃奕的真播房間。（影片截圖）

葉璇黃奕對罵。（影片截圖）

而另一內地女星何潔眼見葉璇如此敢言都怕怕：「我會有點害怕和葉璇在一起，因為她真的太敢了。」而葉璇在節目中曾講道：「我覺得這個世界上沒有任何我害怕的事情，我的朋友們都說我是天不怕地不怕的。」看來日後在節目上有更多看頭。

蔡少芬嚇到呆。（影片截圖）