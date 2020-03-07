肖戰人氣受挫連帶《陳情令》遭惡評　葉璇撐後輩：新人不存在演技

內地人氣男星肖戰近來捲入輿論當中，事關其粉絲不滿偶像成為同人小說人物，更齊齊聲討該作者以及用實名舉報其他人的平台網站，導致大量同人文章作品受到牽連。正正因為肖戰粉絲的行為，激怒了各界作者，他們齊齊聯手反對肖戰粉絲行為，更引發肖戰抵制潮。

首當其衝是肖戰去年爆紅劇集《陳情令》，播放平台評分在短短幾日內從8.2下跌至7.9，連他只是特別演出的《慶餘年》亦被網友評為1分。除此之外，他代言的品牌亦相繼換代言人，人氣受挫。葉璇近日就在微博為肖戰的作品發聲，並力挺他的演技之餘，還自爆當年做新人時在TVB拍戲的趣事。

《陳情令》去年紅遍大江南北。（《陳情令》微博圖片）

劇集《陳情令》爆紅，捧紅兩大男主角肖戰與王一博，而葉璇亦是其中一名給予好評的觀眾，她指自己不明白外界為何對該劇如此惡評：「劇作上腦洞很開想像力豐富、自成宇宙結構嚴謹邏輯通順懸念更迭出、製作也很精良，再加上有兩個稀缺題材點加持難怪這戲會爆。為什麼我身邊有很多人罵這個戲吐槽它雷和難看？」貼文吸引超過4千則留言，而葉璇與留言網民討論劇情、演員表現。

有網友就認為肖戰演技非常做作，擠眉弄眼自以為嬌俏可愛，但葉璇字裡行間似乎不認同：「你把這個角色看成是京劇裡男扮女裝的梅蘭芳、越劇裡女扮男裝的茅威濤，就比較能懂了。」亦有網友指劇集演員演技實在參差，葉璇回覆時便為同行辯護：「這種遊戲魔幻的少年劇，演技一般不在考慮之列，新人普遍都不存在演技，都是本色出演，看誰的天賦高而已。」以行內人身份作分析。

葉璇為肖戰的作品發聲。（肖戰工作室﹑葉璇微博圖片）

葉璇認為新人普遍都不存在演技，都是本色出演。（葉璇微博截圖）

這些留言亦勾出葉璇當年在TVB拍戲時的秘密，她說：「我們出道時演《再生缘》的也都沒有演技，都是打天才波，選角的人的功勞而已，選像的人演。」除此之外，葉璇又大爆2002年拍攝的《雲海玉弓緣》，大結局中她飾演的厲勝男最後死在金世遺（林峯飾）懷抱內原來是事後加拍：「那個劇情是我們演員和導演自己按原着加的，劇本裡沒有。」

原來《雲海玉弓緣》的大結局是他們同導演加的。（多喜養福244微博圖片）