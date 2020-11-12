前洛杉磯機場員工爆Kendall Jenner犯眾憎　雷神超Nice任影唔嬲

早前有前國泰空姐開設YouTube頻道，公開航空界秘聞兼大談空姐最討厭的明星乘客。近期有位前洛杉磯國際機場員工Cindy在TikTok拍片力數星級乘客，當中Kendall Jenner就被評為最差乘客，其次就是Nicki Minaj。

Cindy在片段中表示Kendall Jenner是洛杉磯國際機場的常客，所以經常會接觸到這位名媛模特兒。可惜Kendall每次乘搭飛機都毫不友善，更不時在機艙內走來走去，高傲兼目中無人。不過其實Kendall一向都被公認為禮貌最差的明星，曾有侍應向雜誌爆料指，幾年前Kendall跟Hailey Bieber出外用膳時，因為不滿餐廳因她還未到合法年齡而不向她提供酒精後，而食「霸王餐」。

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Cindy亦透露Nicki Minaj同Kendall一樣超大牌，更批評她每次都要等其他客人全數落機後才緩緩落機，這樣對機艙服務員造成困擾和阻礙他們工作。不過Cindy笑言自己都遇過超有禮貌的明星，而最受機組人員歡迎的就是「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth），原因是他經常笑面迎人亦會跟機組人員打招呼，更很歡迎大家跟他合照。

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除了基斯咸士禾夫，奧蘭度布林（Orlando Bloom）同樣獲機艙服務員大讚，除了毫無架子更經常氹工作人員開心。而Rebel Wilson、狄高達莊遜（Dakota Johnson）等，都是荷理活的超友善星級乘客。