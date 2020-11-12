全民造星III︱林二汶彭秀慧爭參賽者激動爆粗　儀態盡失觀眾受落

ViuTV大型選秀節目《全民造星III》播出近兩星期，三位評判Eric Kwok、卓韻芝和Joey Tang的評分準則搖擺不定惹來網民不滿，相反在後台的監製花姐、兩位導師林二汶以及彭秀慧爭奪參賽者入組時，所擦出的火花觀眾就相當受落。早前出場的參賽者張進翹 （Manson）更令彭秀慧爆粗兼儀態盡失，直言好大打撃呀！

兩位導師林二汶以及彭秀慧爭奪參賽者入組時，所擦出的火花觀眾就相當受落。（影片截圖）

爭奪Manson、芳芳產生兩道友誼裂痕

27歲的Manson面試時，彭秀慧已經大讚他有魅力、有想法、性格獨特，更能引令觀眾進入他的世界。Manson的演出成功獲得兩盞藍燈晉級，豈料林二汶以0.01秒之差爭贏了Manson，彭秀慧立即爆粗大叫：「仆X！我好嬲，得唔到佢好大打擊！」更傷心得撞牆兼跪在地上，久久未能收拾心情，而林二汶則露出勝利者的笑容。花姐隨即問：「你冇事呀嘛彭秀慧？」仲同絕望中的彭秀慧來一張自拍。爭奪Manson之戰就成為了彭秀慧，林二汶友誼上的一道裂痕。

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她們之間的另一道友誼裂痕，就是爭奪25歲女舞蹈員芳芳時產生。芳芳無論是外表又還是跳唱技巧都高於水平，未出場已惹來兩位導師的口舌之爭，林二汶還緊緊握着彭秀慧的手阻止她爭奪芳芳，彭秀慧隨即推開林二汶：「你唔好搞我喇！」林二汶再還撃：「你行開喇彭秀慧！」芳芳獲得兩盞藍燈時，林二汶和彭秀慧幾乎同時撳燈，最終彭秀慧成功搶贏。之後，彭秀慧攬着失落的林二汶給予安慰，二汶則說：「對佢好啲呀，唔好畀佢走呀。」場面搞笑又突顯出她們深厚的友誼，簡直是「一時糖黐豆，一時水溝油」。

點撃睇彭秀慧、林二汶爭奪戰：

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彭秀慧同林二汶的爭奪戰精彩外，有時遇到較為欠缺驚喜的參賽者時，亦相當有默契地一齊自製Toilet Break。26歲的「隱形人」Melody演唱《3AM》時非常平淡，不單只一眾參賽者顧着自己聊天，連後台的花姐、林二汶以及彭秀慧都不約而同離開了房間，待Melody演唱後才重回座位。比起一眾參賽者，花姐、以及兩位導師林二汶、彭秀慧的互動更得網民歡心，加上她們直接、啜核的評語，難怪有人會話：「每晚都係為咗睇佢哋。」

林二汶、彭秀慧自製Toilet Break：